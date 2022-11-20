路透：波蘭遭不明導彈轟炸後 白宮曾一片混亂

波蘭/美國/烏克蘭/俄羅斯/導彈襲擊

美國總統拜登一直堅稱，美國支持烏克蘭擊退俄羅斯入侵的已經長達9個月的戰鬥。但我們不會在烏克蘭打第三次世界大戰。因此，當一枚導彈於 11 月 15 日襲擊了波蘭靠近烏克蘭邊境的一個村莊，並且在最初有人聲稱導彈是由俄羅斯發射的時，拜登和他的高級顧問團隊啟動了危機模式。如果是俄羅斯發動襲擊，美國和其他北約國家將有義務在軍事上保衛北約成員國波蘭，而這種情況可能會升級為最想避免的全球戰爭。

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路透社今天報道回溯導彈在波蘭爆炸後，拜登的白宮是如何混亂的。

據一位美國官員說，在為期一周的亞洲之行即將結束的日子裡，拜登半夜在印度尼西亞巴厘島被助手叫醒，他被告知一枚導彈在波蘭爆炸並造成兩人死亡。

美聯社一份後來更正的報道援引一位未具名的美國高級情報官員的話說，烏克蘭官員公開指責俄羅斯。

消息導致股市暴跌，官員們手忙腳亂。東歐國家憤怒升溫，要求回應。

但來自美國消息來源的初步信息表明，烏克蘭發射導彈可能是為了擊退來襲的俄羅斯導彈的暴風雪，它不小心落在了波蘭。

在他們尋求確認時，白宮和其他美國機構很少作公開表示。白宮發言人艾德麗安·沃森 (Adrienne Watson) 說：“我們目前無法確認這些報道或任何細節。我們將調查確定發生了什麼，以及告知接下來的適當步驟是什麼。”

西方外交官告訴路透社，在幕後，副國務卿溫迪謝爾曼正在與一些外國外交官接觸，要求他們採取謹慎的態度，並在美國研究如何回應時要“慎重”。

白宮表示，在國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文的陪同下，身穿 T 恤和卡其褲的拜登清晨致電波蘭總統杜達，表達了他對波蘭民眾死亡哀悼和對導彈作調查的支持。

隨着緊張局勢升溫，歐洲盟友感到不安，美國軍方試圖與莫斯科接觸。在長達 9 個月的烏克蘭戰爭期間，五角大樓強調了與莫斯科進行軍事交流的重要性。例如，白宮已與俄羅斯就其威脅對烏克蘭使用核武器進行了會談，在莫斯科指責烏克蘭計畫發動“臟彈”襲擊後，美國高級國防官員於 10 月與俄羅斯同行也進行了會談。

但周二在五角大樓，與俄羅斯軍方聯繫的努力失敗了。美國參謀長聯席會議主席馬克·米爾利將軍說，他的參謀人員試圖安排與俄羅斯同行、總參謀長瓦列里·格拉西莫夫將軍通電話。米利稱，“美國進行了一些嘗試。沒有成功，”米利告訴記者，“我的工作人員沒有成功讓我與格拉西莫夫將軍取得聯繫。”

一位白宮官員說，沙利文曾就入侵烏克蘭的風險與俄羅斯官員保持聯繫，但並未就此導彈事件進行接觸。

中央情報局局長比爾伯恩斯周一在安卡拉的俄羅斯情報機構 SVR曾會見了他的俄羅斯同行，他周二抵達基輔，即導彈襲擊波蘭的那天，並於第二天趕往華沙。

一位美國官員表示，在烏克蘭，伯恩斯“討論了美國警告他向俄羅斯 SVR 負責人發出的不要使用核武器的警告，並強化了美國在烏克蘭反對俄羅斯侵略的鬥爭中向烏克蘭提供支持的承諾。”這位美國官員表示，伯恩斯會見了波蘭官員並“討論了當前情況”，但當被問及伯恩斯是否在波蘭事件後與 SVR 重新建立聯繫時，他沒有發表評論。

據克里姆林宮發言人表示，他不知道俄羅斯與美國的渠道是否已啟動，以防止事態進一步升級，但承認美國的反應是“克制的”。

據路透社說，拜登和他的助手於周三上午 9 點在巴厘島召集七國集團領導人緊急會議討論這一事件，他在會上告訴他們美國了解到的情況，在波蘭的爆炸是由烏克蘭的防空導彈引起的。會後，拜登在回答記者提問時含糊其詞，稱根據其軌跡，這枚導彈“不太可能”是從俄羅斯發射的。

後來，北約秘書長表示，爆炸很可能是由一枚軌跡失誤的烏克蘭防空導彈引起的，但俄羅斯最終應對此負責，因為是俄羅斯挑起了戰爭。

波蘭一直在對所發生的導彈事件進行自己的調查。一名美國官員說，應波蘭的要求，美國軍方已派遣美國炸藥專家前往現場協助調查。這位官員說，調查預計很快就會得出結論，確認烏克蘭發射了導彈。這位官員稱，“現在只需進行取證工作，以確定它是哪種導彈。”

路透社說，烏克蘭堅稱爆炸中有“俄羅斯痕跡”，並已派出自己的專家前往現場進行調查。

據觀察人士說，這一事件凸顯了俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲和世界其他地區造成的的危險程度。一位歐洲外交官表示：“一段時間以來，波蘭和波羅的海國家一直在警告說，確實存在發生將西方捲入更廣泛衝突的事情的風險。” “周二發生的事情清楚地表明，這場戰爭沒有得到管理，也沒有得到控制。”