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俄羅斯指控烏軍槍殺投降俄俘虜 烏克蘭稱俄兵詐降

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烏克蘭軍隊向烏克蘭頓涅茨克地區巴赫穆特附近的俄羅斯軍事陣地發射炮彈。 2022年11月20日照片
烏克蘭軍隊向烏克蘭頓涅茨克地區巴赫穆特附近的俄羅斯軍事陣地發射炮彈。 2022年11月20日照片 © AP / Libkos
作者： 小山
4 分鐘

網傳烏軍濫殺俄軍戰俘影片，俄羅斯指控烏克蘭犯下戰爭罪。烏克蘭國會人權委員20日否認烏軍濫殺俄軍戰俘，聲稱對方詐降，烏軍只是自衛。

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據法新社引述烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，網路上“視頻片段影像”顯示的是俄軍是藉由詐降而想乘機對烏軍開火。魯賓內茲表示，這也意味這些俄軍不能算戰俘。他並稱，“這些妄想拿國際法當護身符伺機行兇者，本該受懲。”

據法新社，視頻中所發生的殺戮是11月中烏軍奪回盧甘斯克州的馬克耶夫卡（Makiivka）時，影片里的景物與衛星圖像比對，確認是在當地一間農舍所攝。這段流傳在俄烏社媒上的影片顯示，一批身着迷彩服、身上綁有向為俄軍識別的紅帶子的士兵，向一些身上有烏軍識別黃帶子的部隊投降，並被下令集體卧倒於地，現場是一滿是斷垣殘壁的屋子。

後來綁黃帶子的士兵向卧於地上的人開槍後，影片即告中斷；另一段空拍影片顯示，有十多人倒卧血泊。

法新社聲稱無法獨立核實這些影片。

據紐約時報說，這段駭人的影像應發生在本月稍早，裡面顯示至少11名俄軍趴在地上，似在其中一人突想朝站在一旁的烏軍士兵開槍後遭近距離集體槍決。紐時聲稱他們已核實這些影片，認為這些影片罕見揭示戰爭中眾多恐怖時刻之一。

紐約時報當時說，影片仍留下的謎團，肯定會被雙方在網上做為爭取人心的心理戰之用。

據法新社，如今莫斯科和基輔互控對方犯下戰爭罪。俄方譴責烏軍“無情射殺手無寸鐵的俄軍戰俘”；烏方反控俄軍藉詐降偷襲。

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