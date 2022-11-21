俄羅斯指控烏軍槍殺投降俄俘虜 烏克蘭稱俄兵詐降

烏克蘭/俄羅斯

網傳烏軍濫殺俄軍戰俘影片，俄羅斯指控烏克蘭犯下戰爭罪。烏克蘭國會人權委員20日否認烏軍濫殺俄軍戰俘，聲稱對方詐降，烏軍只是自衛。

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據法新社引述烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，網路上“視頻片段影像”顯示的是俄軍是藉由詐降而想乘機對烏軍開火。魯賓內茲表示，這也意味這些俄軍不能算戰俘。他並稱，“這些妄想拿國際法當護身符伺機行兇者，本該受懲。”

據法新社，視頻中所發生的殺戮是11月中烏軍奪回盧甘斯克州的馬克耶夫卡（Makiivka）時，影片里的景物與衛星圖像比對，確認是在當地一間農舍所攝。這段流傳在俄烏社媒上的影片顯示，一批身着迷彩服、身上綁有向為俄軍識別的紅帶子的士兵，向一些身上有烏軍識別黃帶子的部隊投降，並被下令集體卧倒於地，現場是一滿是斷垣殘壁的屋子。

後來綁黃帶子的士兵向卧於地上的人開槍後，影片即告中斷；另一段空拍影片顯示，有十多人倒卧血泊。

法新社聲稱無法獨立核實這些影片。

據紐約時報說，這段駭人的影像應發生在本月稍早，裡面顯示至少11名俄軍趴在地上，似在其中一人突想朝站在一旁的烏軍士兵開槍後遭近距離集體槍決。紐時聲稱他們已核實這些影片，認為這些影片罕見揭示戰爭中眾多恐怖時刻之一。

紐約時報當時說，影片仍留下的謎團，肯定會被雙方在網上做為爭取人心的心理戰之用。

據法新社，如今莫斯科和基輔互控對方犯下戰爭罪。俄方譴責烏軍“無情射殺手無寸鐵的俄軍戰俘”；烏方反控俄軍藉詐降偷襲。