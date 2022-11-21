紮波羅熱核電站遭開炮 聯合國急派安全檢查團

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聯合國屬下的國際原子能署總幹事格羅西Rafael Mariano Grossi 譴責轟炸紮波羅熱核電站是在玩火。 資料照片

烏克蘭紮波羅熱核電站再遭炮火襲擊，烏俄互控對方是罪魁禍首。聯合國核監督機構負責人警告說，無論是誰開炮都是在“玩火”，國際原子能署準備在今天就緊急檢查核電站是否受到炮火破壞。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 今天報告稱，烏克蘭南部歐洲最大的核電站遭到襲擊之際，東部的戰鬥正在激烈進行，俄羅斯軍隊在前線轟炸了烏克蘭陣地。

紮波羅熱核電站遭到炮擊之前，俄羅斯軍隊在南部赫爾松地區遭遇挫折，俄羅斯的回應是對烏克蘭全國範圍內進行一連串導彈襲擊，其中特別針對電力設施。

國際原子能機構 (IAEA) 表示，周六晚些時候和周日發生了十幾次爆炸，震動了核電站。國際原子能機構負責人拉斐爾·格羅西表示，這些襲擊極其令人不安，完全不能接受。格羅西說，“不管誰是幕後黑手，必須立即停止，我之前說過很多次，這是在玩火！”

但俄羅斯和烏克蘭相互指責對方炮擊紮波羅熱，最近幾個月在設施或設施附近遭到襲擊後，烏俄一再互控。

據紮波羅熱核工廠管理層提供的信息，一些建築物、系統和設備遭到損壞，但核電站核安全和安保都沒有影響。

據格羅西說，該原子能安全小組計畫在周一進行評估，但俄羅斯核電運營商 Rosenergoatom 表示，該小組可以檢查的內容將受到限制。“如果他們想檢查與核安全無關的設施，將被拒絕進入。”

目前紮波羅熱核電站仍然在俄羅斯軍隊控制之下。

該工廠的反覆炮擊引起了人們對距離世界上最嚴重的核事故，即1986 年切爾諾貝利災難的嚴重事故的擔憂。

在俄羅斯入侵之前，紮波羅熱電廠提供了烏克蘭約五分之一的電力，並多次被迫使用備用發電機運行。它有六個蘇聯設計的 VVER-1000 V-320 水冷和水慢化反應堆，其中包含鈾 235。

據路透社說，紮波羅熱核電站反應堆已關閉，但如果驅動冷卻系統的電力被切斷，核燃料就有可能過熱。炮擊已經多次切斷電源線。

俄羅斯國防部表示，烏克蘭向為該工廠供電的電力線發射炮彈，但烏克蘭核能公司 Energoatom 指責俄羅斯軍方炮擊該地點，稱俄羅斯人瞄準了重啟該工廠部分所需的基礎設施，以進一步限制烏克蘭的電力供應。