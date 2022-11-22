德國將於 2024 年 5 月前從馬里撤軍

為撤軍做準備

德國政府周二宣布準備在 2024 年 5 月之前從馬里撤軍，結束他們對聯合國馬里多層面綜合穩定特派團 (Minusma) 的承諾，其決定增加了該裝置未來的不確定性。

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德國政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）在簡報會上表示：德國政府將向議會下院聯邦議院提議“在 2023 年 5 月最後一次將德國聯邦國防軍在馬里的任務期限延長一年，以便在十年後以結構化的方式結束特派團任務”。德國政府發言人還表示：最後一次延期“特別考慮到定於 2024 年 2 月舉行的馬里選舉”。

該決定是在總理府、國防部和外交部舉行會議後宣布的，總理朔爾茨出席了此次會議。

聯合國使命自 2013 年開始實施，旨在穩定在聖戰分子的推動下面臨崩潰威脅的國家，其未來越來越不確定：六個國家已在幾個月內決定停止或暫停特派團使命。

在周二晚上的一次會議上明確表示 “我們將在選舉日期之後留在那裡，但我們將根據一個非常有序的計畫，在今年夏天（2023 年，編者按）開始撤離”。德國聯邦國防軍是聯合國馬里多層面綜合穩定特派團 Minusma 的主要參與者，擁有多達 1,400 人的特遣隊。

蘭布雷特女士補充說：“撤離工作不可能在幾天或幾周內完成，”並強調有必要組織這次撤離。她表示：“2024 年 5 月這項任務將完成”。

- 政治談判 -

一位政府消息人士上周告訴法新社記者，德國人很可能在 2023 年底前離開馬里。但據多家媒體報道，對撤軍時間表的制定導致德國執政聯盟內部關係緊張起來。

據《明鏡周刊》報道，來自總理社會民主黨的國防部長和軍隊幾個月來一直在推動撤離工作，理由是在馬里軍政府阻止軍隊執行任務的情況下士兵的安全風險。然而，綠黨外交部長安娜萊娜·貝爾博克反對撤軍，她稱該任務對於保護平民是必要的。位於馬里東部的加奧市是德軍主營的所在地。

- 不可能完成的任務 -

由於與馬里政府的緊張關係或行政問題，德國聯邦國防軍的偵察飛行近幾個月數次中斷。國防部上周表示，自 10 月 11 日以來，馬里沒有為其無人機授予所需的授權。德國國防部長蘭布雷特女士周二表示，目前“不可能”執行偵察任務。

馬里執政的軍政府最初推動法國軍隊通過巴爾幹部隊的士兵進行干預，並於今年夏天離開該國，增加了聯合國維和人員的壓力。

馬努斯馬擁有 55 個派遣國的 12,460 名藍盔部隊，是近年來損失最多的聯合國特派團：281 人死亡，其中 181 人死於敵對行動。繼瑞典、薩爾瓦多、貝寧和埃及之後，英國和科特迪瓦上周宣布離開，原因各不相同。

德國一再對俄羅斯私人安全集團瓦格納的準軍事人員在馬里的存在表示關切，包括在加奧機場。

蘭布雷希特周二表示，馬里士兵“經常與俄羅斯軍隊交戰，可能存在侵犯人權的行為”。國防部長強調，德軍將更多地介入尼日爾，認為放棄薩赫勒地區是“不負責任的”。