五角大樓：俄羅斯導彈嚴重短缺

俄羅斯侵烏戰爭

2022年11月23日，烏克蘭基輔，俄羅斯發射導彈攻擊烏克蘭，一個視圖顯示關鍵民用基礎設施被俄羅斯導彈攻擊後造成城市大規模停電。

美國國防部長奧斯汀周三在一架軍用飛機上對媒體表示，俄羅斯正在陷入火炮彈藥的"嚴重短缺"的困境，這可能會限制其未來在烏克蘭的行動。

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奧斯汀在一架軍用飛機上對一群記者說："俄羅斯人從入侵烏克蘭一開始就存在後勤問題"，"他們至今仍然在為後勤問題而苦惱“。

這位五角大樓負責人說，俄羅斯 "正遭受着導彈的嚴重短缺"，部分原因是烏克蘭軍隊已經摧毀了幾個俄羅斯彈藥庫。

自俄羅斯侵烏戰爭爆發以來，俄羅斯大量使用大炮，在地面上出現任何動靜之前，就向烏克蘭一方發射大量導彈。

奧斯仃表示，"俄羅斯如此行動，需要大量的彈藥“。他補充說："我不確定他們是否有足夠的能力在未來持續這樣下去“。

奧斯汀說，在俄羅斯侵烏戰爭的九個月里，俄羅斯的精密導彈庫存已經 “大幅減少”，加上西方對俄羅斯實施的貿易制裁，特別是對微處理器的制裁，莫斯科將無法迅速取代這些導彈。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯周三共向烏克蘭發射了約70枚巡航導彈，其中51枚被擊落，這次俄羅斯轟炸造成了烏克蘭大規模停電。尤其是在首都基輔，造成至少6人死亡，三座核電站斷電，並影響到遠至鄰國摩爾多瓦。

烏克蘭總統澤連斯基周三將通過視頻在聯合國安理會發言，澤連斯基在俄羅斯對烏克蘭基礎設施進行新的打擊後呼籲召開安理會緊急會議。

澤連斯基在推文寫道：“殺害平民、破壞民用基礎設施是恐怖主義行為。烏克蘭繼續要求國際社會對這些罪行作出堅決回應。