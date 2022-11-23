俄羅斯襲擊造成烏克蘭大規模停水停電 美國對烏新增4億美元軍火

俄羅斯侵烏戰爭

2022年11月23日，烏克蘭首都基輔郊外的Vyshgorod鎮，烏克蘭國家緊急事務局的消防員在俄羅斯炮擊現場進行滅火工作。當局報告說，在周三烏克蘭基礎設施再次遭到打擊後，烏克蘭多個城市（包括基輔的部分地區）和鄰國摩爾多瓦都出現了停電。

美國國務卿布林肯周三宣布，美國將向烏克蘭增加四億美元軍事援助，“以幫助烏克蘭防禦克里姆林宮無休止的攻擊”。

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布林肯表示，新增四億美元軍事援助，援助項目包括彈藥和新增加的防空設備，防空設備來自美國國防部的儲備。

美國五角大樓另外宣布，新的對烏克蘭援助包括髮電機，以幫助該國應對俄羅斯襲擊造成的電力中斷。

五角大樓發言人帕特-賴德將軍在一架美國軍用飛機上告訴記者，這些發電機 "將被設計用來支持民用和軍用電力需求......並緩解電網的壓力。

美國對烏克蘭最新新一批援助還包括“國家先進地對空導彈系統”（NASAMS）的彈藥，以及美國海馬斯高精度火炮系統的彈藥。五角大樓在一份聲明中說，援烏武器還包括具有熱成像瞄準功能的重機槍，以對抗俄羅斯無人機，以及超過2000萬發的小型武器。

新增加的援助使美國自2月俄羅斯入侵以來對烏克蘭的軍事援助總額超過190億美元。

布林肯表示："當烏克蘭人民以非凡的勇氣和決心捍衛他們的自由和獨立時，美國將繼續與它的40個盟友和夥伴站在一起，支持他們。

周四，包括首都基輔在內的幾個烏克蘭城市再次成為俄羅斯襲擊的目標，該國正在遭受停電困擾後的第一場大雪，氣溫可能降至零下10°C。

俄羅斯周三對烏克蘭基礎設施的打擊導致大規模停電和停水，尤其是在首都基輔，造成至少6人死亡，三座核電站斷電，並影響到遠至鄰國摩爾多瓦。

據烏克蘭空軍稱，俄羅斯向烏克蘭發射了約70枚巡航導彈，其中51枚被擊落，並派出5架自殺式無人機，俄軍把攻擊目標對準了戰略基礎設施。

烏克蘭外交官告訴法新社，烏克蘭總統澤連斯基就此呼籲召開聯合國安理會緊急會議，澤連斯基將於當地時間下午4點左右（格林尼治標準時間21點）通過視頻向安理會講話。澤連斯基對俄羅斯周三打擊的 "悲慘結果 "表示遺憾，同時承諾烏克蘭人將 "克服一切"。

外交部長庫列巴譴責說："由於無法與烏克蘭軍隊在公平的戰鬥中獲勝，俄羅斯正在對平民發動一場懦弱的恐怖戰爭。"俄羅斯的恐怖活動將會失敗。他補充說："烏克蘭必將獲勝。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫周三則稱，儘管俄羅斯軍隊近幾個月在烏克蘭遭遇挫折，但克里姆林宮對其在烏克蘭的攻勢 "成功 "毫不懷疑。

10月以來，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施的反覆打擊，經常導致數百萬烏克蘭人沒有電和水。