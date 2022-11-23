英國新首相疑欲緩和脫歐激民怒 媒體警告勿成第三位反脫退位首相

英國新首相里希·蘇納克 (Rishi Sunak) 被懷疑想要緩和與歐盟的決裂而受到因可能的背叛引發那些主張強硬脫歐者強烈抨擊。幾個月來，英國脫歐幾乎已未出現在公眾辯論中。而這個話題剛剛在倫敦政治生活中又重新浮出水面，脫歐派也擔心英國會走向“瑞士模式”。

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英國脫歐，這是一個未經審理的案件，而且直至目前，似乎並無任何事情因此得到解決。 令人驚訝的是，幾個月來，英國脫歐幾乎沒有出現在公眾辯論中，但這個話題剛剛在倫敦政治生活中，又重新浮出水面。因新首相蘇納克被懷疑想要緩和與歐盟的決裂，並且受到圍繞可能的背叛點燃的那些主張強硬脫歐者的強烈抨擊。

里希·蘇納克周一在向英國主要僱主組織( CBI) 發表講話時不得不否認並表明他對英國退歐的信念。 他在提醒大家，自己在 2016 年投票支持脫歐的立場後說道：“讓我對你們在這個問題上毫不含糊的說， 英國不會在奠基、符合歐盟法律的基礎上來尋求與歐洲的任何關係。”

他聲稱政府成員計畫“讓英國走上類似於瑞士與歐盟的關係之路”，目標是加強與歐盟的經濟聯繫，同時擺脫一些限制。

自周日以來，唐寧街對於一篇報道內容予以否認，並稱：該文章“完全錯誤”。

里希·蘇納克還對英國企業的老闆們還表示，他相信英國退歐“能夠而且已經為國家帶來了巨大的利益和機遇”。

英國首相還特別提到了與其他國家簽署的移民控制和貿易協定。 商界對此持懷疑態度。 因企業老闆們所依據的那些數字，與當下情況所講述的是一個不同的故事。

害怕走向“瑞士模式”： 在政治和經濟領域，我們不再掩飾失望和擔憂。例如 鮑里斯.約翰遜的前保守黨部長喬治尤斯蒂斯承認，澳大利亞貿易協議不是“非常好的協議”。 特別是，它因支持澳大利亞進口牛肉和羊肉而不利於英國生產商而受到批評。另外，Next 服裝連鎖店的老闆、脫歐公投的大力支持者西蒙·沃爾夫森 (Simon Wolfson) 表示，這不是“他想要的脫歐”。 他特別哀嘆勞工問題，敦促政府像英國主要僱主組織CBI 一樣至少暫時放寬移民規定以解決勞動力短缺問題。

英國脫歐派也擔心會轉向“瑞士模式”。 瑞士儘管尚未加入歐盟，但由於一系列雙邊協議，它可以進入單一市場的很大一部分。 但作為回報，瑞士必須接受一些條件，例如行動自由和參與歐盟預算。 在倫敦和布魯塞爾之間的艱苦談判中，英國人拒絕了這種方案。 他們不想聽到任何與歐洲法律和行動自由保持一致的消息。

英國《每日郵報》社論以“不要在英國脫歐問題上背叛我們”為標題警告新首相蘇納克，並提醒指出卡梅倫和特蕾莎·梅兩位首相已經因為英國脫歐問題而下台。 他必須小心，不要成為第三位因此而下台的首相。