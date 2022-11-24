俄羅斯狂轟濫炸烏克蘭水電設施 澤連斯基要求聯合國主持公道

烏克蘭/俄羅斯/聯合國

聯合國安理會召開會議，討論烏克蘭遭俄羅斯導彈襲擊危機。烏克蘭總統澤連斯基受邀並發表視頻講話。澤連斯基敦促聯合國安理會就俄羅斯對民用基礎設施的空襲採取行動，主持公道，施以制裁。路透社說，隨着冬季到來，俄羅斯導彈襲擊烏克蘭各地民生與能源設施，使烏克蘭全國陷入黑暗和寒冷。

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俄羅斯23日周三向烏克蘭又發射導彈，造成 10 人死亡，迫使烏克蘭核電站關閉生產，許多地方的水電供應中斷。

烏克蘭總統澤連斯基在與聯合國安理會的視頻連線時指控說，“僅今天一天，烏克蘭已經遭到了 70 枚導彈襲擊。這就是俄羅斯的恐怖手法。所有導彈襲擊都針對烏克蘭的能源基礎設施。”澤連斯基說，“烏克蘭醫院、學校、交通、住宅區都受到打擊和影響。”

澤連斯基敦促，烏克蘭正在等待世界對周三的空襲做出“非常堅定的反應”。

由於俄羅斯是擁有否決權的安理會常任理事國，安理會不太可能對烏克蘭的呼籲採取任何行動。此前，聯合國通過決議，裁定俄羅斯賠償烏克蘭遭侵略戰爭的損失。俄羅斯與中國投票反對。中國在安理會對俄羅斯與烏克蘭同時呼籲要讓局勢降溫，不要讓戰爭升級。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德說，俄羅斯總統普京“顯然是在將冬天武器化，給烏克蘭人民帶來巨大痛苦。”她說，俄羅斯總統普京“試圖冰凍烏克蘭，逼迫烏克蘭屈服”。

俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·內邊齊亞 (Vasily Nebenzya) 回應稱，澤連斯基通過視頻出席會議違反了聯合國安理會規定，並譴責烏克蘭拒絕俄羅斯提出的烏克蘭及其西方支持者對俄羅斯的“魯莽威脅與最後通牒”。俄羅斯大使稱，烏克蘭基礎設施的破壞是烏克蘭防空系統發射的導彈在被俄羅斯導彈擊中後墜入平民區造成的，俄羅斯大使還警告西方應停止向基輔提供防空導彈。

據路透社今天報道稱，基輔是周三導彈襲擊的主要目標之一。烏克蘭內政部長丹尼斯·莫納斯蒂爾斯基 (Denys Monastyrsky) 說：“今天，我們的高層公寓樓遭到了三起襲擊。不幸的是，有 10 人喪生。”

路透社稱無法獨立核實該報道。

據基輔州長說，整個基輔地區有超過 300 萬人居住，現在已斷電斷水。烏克蘭的大部分地區都遇到了類似的問題，一些地區實施了緊急停電以幫助節約能源和進行維修。基輔市長說，周四早些時候基輔的氣溫為負零下3.4 攝氏度（26 華氏度），70% 的城市仍處於停電狀態。

自 10 月以來，隨着烏克蘭的反攻從俄羅斯軍隊手中奪回了東部和南部的領土，俄羅斯公開警告將遠離前線的烏克蘭各地民用能源網絡作為轟炸目標。莫斯科解釋說，俄軍導彈襲擊的目的是削弱烏克蘭的戰鬥能力並推動烏克蘭談判。

基輔抗議說，對烏克蘭基礎設施的襲擊構成戰爭罪，蓄意傷害平民。