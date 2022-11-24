奧地利一藝術節選俄羅斯持不同政見藝術家擔任主席

奧地利薩爾茨堡藝術節/俄羅斯

著名的奧地利薩爾茨堡藝術節周四宣布，任命自烏克蘭戰爭開始以來一直流亡在國外的俄羅斯劇作家瑪麗娜-達維多娃為藝術節主席。

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俄羅斯藝術家達維多娃被任命為薩爾茨堡藝術節的主席。據該藝術節在一份聲明中說，這位50多歲的俄羅斯藝術家因在2月24日的請願書中譴責 "俄羅斯侵略烏克蘭戰爭"，並呼籲抵制俄羅斯，這位藝術家的聲音在俄羅斯引發反，但也因此遭迫害。

據法新社說，瑪麗娜-達維多娃1966年出生於巴庫，曾任《Teatr》雜誌主編，並在莫斯科共同創辦了NET（新歐洲戲劇）節，她在那裡擔任了23年的藝術總監。

據達維多娃在被任命薩爾茨堡藝術節主席後做出反應說，"在政治和社會災難時期，藝術家可以利用他們作為公眾人物的影響來促進輿論發展，"達維多娃說， "但藝術不應受到過往環境的束縛。"

據薩爾茨堡藝術節說，這位烏克蘭戰爭戰前俄羅斯文化界的重要人物的合同將於2023年10月1日開始，並將持續三年。"在她的領導下，我們來自總共76個國家的高比例藝術節觀眾，要求更多的國際化。

法新社說，瑪麗娜-達維多娃在因受到威脅而被迫離開俄羅斯後住在柏林。自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯藝術家一直受到來自各方壓力。在俄羅斯國內，他們被告知要展示愛國主義。否則藝術家保持沉默。在西方，他們被告知要公開與侵略烏克蘭的軍事行動和俄羅斯政權保持距離，否則就有可能被國際主要機構解聘。