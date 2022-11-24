歐洲議會定俄羅斯支持恐怖主義國家 網站立馬遭俄駭

歐盟議會/俄羅斯/網絡襲擊/烏克蘭

歐洲議會議員23日通過決議認定俄羅斯為“支持恐怖主義國家”後不久，歐洲議會網站即遭到網路攻擊，親俄駭客宣稱是他們所為。

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在歐盟議員以壓倒性多數投票認定俄羅斯因攻擊烏克蘭而成為“支持恐怖主義國家”後不久，歐洲議會網站就遭網攻。

據歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在推特（Twitter）上表示：“歐洲議會正遭受複雜的網路攻擊。一個親克里姆林宮的組織聲稱犯案。」” “我們的資訊科技（IT）專家正在反制並保護我們的系統。此事是在我們宣布俄羅斯為支持恐怖主義國家後發生。我的回應是：#光榮屬於烏克蘭（#SlavaUkraini）。”

據歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，歐洲議會網站已成為“分散式阻斷服務”（DDoS）攻擊的目標，這種攻擊目的在將大量外部流量流入到網站伺服器，從而癱瘓網路。另一名不具名的議會消息人士表示，這是針對歐洲議會的“近期史上最複雜”攻擊。

歐洲海盜黨（European Pirate Party）歐洲議會議員佩克薩（Mikulas Peksa）表示：有報道稱，親俄駭客組織Killnet已聲稱犯下這起攻擊。如果這些消息屬實，這等於是對歐洲民主的大規模攻擊，這需要採取進一步行動。

據法新社說，聲稱對歐盟議會網絡犯案的黑客Killnet過去曾聲稱對美國政府網站發動攻擊，並表示已對其他反對俄羅斯入侵烏克蘭的國家也採取行動。