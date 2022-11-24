武裝烏克蘭：東歐軍火工業開足馬力

烏克蘭/俄羅斯/東歐軍援

烏克蘭基輔郊區Vyshgorod一棟四層樓的公寓樓被俄羅斯導彈擊中。 2022年11月23日照片

東歐的軍火工業正在以冷戰以來從未見過的速度大量生產槍支、炮彈和其他軍事物資，因為東歐地區的政府帶頭努力幫助烏克蘭對抗俄羅斯。東歐國家不希望重複俄羅斯佔領統治東歐國家歷史，認為援助烏克蘭也是保護東歐國家自救。

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據路透社今天報道稱，自俄羅斯於 2 月 24 日入侵鄰國烏克蘭以來，烏克蘭盟國一直在向基輔提供武器和軍事裝備，此時已經耗盡了自己的武器庫存。

據基爾世界經濟研究所的一項追蹤顯示，美國和英國在 1 月 24 日至 10 月 3 日期間向烏克蘭提供了最直接的軍事援助，波蘭排名第三，捷克共和國排名第九。

一些前華沙條約國家仍然對蘇聯時代的俄羅斯保持警惕，將幫助烏克蘭視為地區安全問題。

但與路透社交談的近十幾名政府和公司官員以及分析師表示，這場衝突也為該地區的軍火工業帶來了新的機遇。比如波蘭國有的 PGZ 控制着 50 多家製造武器和彈藥的公司。它生產從裝甲運輸車到無人駕駛航空系統，它並持有數十家公司的股份。Chwalek 告訴路透社，它現在計畫在未來十年內投資高達18 億美元，是戰前目標的兩倍多

其他製造商也在提高產能，並競相從波蘭、斯洛伐克和捷克共和國招聘工人。

俄羅斯發動襲擊後，一些東歐軍隊和製造商立即開始清空烏克蘭人熟悉的蘇聯時代武器和彈藥的倉庫，因為基輔正在等待來自西方的北約新式裝備。隨着這些庫存的減少，武器製造商已經改造了舊設備和提高現代設備的產量，以保持供應。

正是武器流幫助烏克蘭擊退了俄羅斯軍隊並收復了大片領土。

Chwalek 說，PGZ 現在將在 2023 年生產 1,000 套便攜式 Piorun 便攜式防空系統。當然所有產品並非全部用於烏克蘭。但相比之下，2022 年為 600 套，前幾年為 300 至 350 套。

他說，該公司還向烏克蘭提供了火炮和迫擊炮系統、榴彈炮、防彈背心、小型武器和彈藥，很可能會超過戰前 2022 年 67.4 億茲羅提的收入目標。

該報道稱，與路透社交談的公司和官員拒絕透露向烏克蘭提供軍用物資的具體細節，一些公司和官員以安全和商業敏感性為由不願透露姓名。

東歐的軍火工業可以追溯到 19 世紀，當時捷克人埃米爾斯柯達開始為奧匈帝國製造武器。在共產主義統治下，華約條約第二大武器生產國捷克斯洛伐克、波蘭和該地區其他地方的大型工廠為人們提供了就業機會，為莫斯科在世界各地引發的冷戰衝突生產武器。

1991 年蘇聯解體和北約在該地區的擴張促使企業進行現代化改造。目前，官員和公司表示，向烏克蘭交付的包括“東方”口徑的炮彈，例如 152 毫米榴彈炮彈和非西方公司生產的 122 毫米火箭彈。

據捷克官員說，“對於捷克國防工業而言，烏克蘭軍事衝突及其提供的援助顯然是過去 30 年來未曾見過的軍工生產推動力。”一些官員稱，向烏克蘭供貨不僅僅是軍火工業機遇。因為大多數捷克人仍然記得 1990 年之前俄羅斯佔領東歐時代，他們不希望俄羅斯軍隊靠近他們的邊界。