默克爾：去年臨離職前，我對普京無能為力

德國/俄羅斯/烏克蘭

德國前總理默克爾（Angela Merkel）在受訪時表示，去年在她的任期即將結束時，她不再看到任何可以影響俄羅斯總統普京的可能性。就她是否應承擔未能阻止普京最終決定全面入侵烏克蘭的部分責任，默克爾表現出自辯和消極的態度。

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默克爾在接受德國《明鏡》周刊採訪時說，她敏銳地意識到，她與普京談判的能力微乎其微，因為大家都知道她不會參加第五個總理任期的競選。默克爾說：“我不再有能力推動我的想法，因為每個人都知道‘她到秋天就會離職’ 。”

默克爾描述了在去年6月美俄首腦日內瓦會談後，她試圖與法國總統馬克龍一起和普京建立一個獨立的歐洲會談模式，“如果我在9月再次參加競選，我會繼續推動下去，但是......在我（8月）到莫斯科的最後一次會議上（與普京和俄外長拉夫羅夫的會談），感覺很清楚：從政治權力的角度來看，已經無能為力。對普京來說，只有權力才是最重要的。”

在接受《明鏡》周刊記者奧桑（Alexander Osang）為期一年的跟蹤採訪中，默克爾堅持認為她對《明斯克協議》的立場是正確的。該協議在俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞後實現了停火。明斯克和談的關鍵點，包括裁軍和國際機構的監督，從未得到落實。但默克爾稱，儘管如此，該協議還是幫助基輔贏得了時間，以更好地武裝自己，對抗俄羅斯軍隊。默克爾表示，普京在幾個月後就入侵烏克蘭，這對她來說並不意外。

據奧桑說，默克爾在採訪中一再暗示，她對自己作為德國領導人所努力實現的目標感到被誤解，就像她現在所做的那樣，她的一些選擇面臨著一連串的指責，比如她在2008年北約布加勒斯特峰會阻止烏克蘭入盟的決定，被許多人認為損害了烏克蘭的自衛能力。她並拒絕承認自己在任內允許德國越來越依賴俄羅斯天然氣供應方面的錯誤。

默克爾似乎還把她的行為與二戰前的英國首相張伯倫的行為相提並論。後者在20世紀30年代允許希特勒的納粹德國在歐洲擴張，對其採取了綏靖政策。在觀看了Netflix電影《慕尼黑：戰爭邊緣》後，默克爾說，她很感興趣看到張伯倫以另一種更積極的方式被描繪出來—“不是作為恐懼希特勒的馬鐙，而是作為一個戰略家，利用他的國家創造一個緩衝區，使其能夠更好地為德國的進攻做準備。”

默克爾補充說，認為她在2013年和2014年沒有對烏克蘭給予足夠的關注是不公平的。默克爾說：“人們在寫到2013年和14年時，好像除了《明斯克協議》，我沒有其他事情需要關注，並問：‘你怎麼能把注意力從烏克蘭身上移開呢？’但這太簡單了。我們（德國）舉行了選舉，當時希臘總是有事發生，而且我的盆骨摔斷了”。她指的是，2014年她在越野滑雪度假時受的傷。

在接受《明鏡》周刊採訪時，默克爾指出，在她任期即將結束時德國在外交政策方面缺乏進展，包括烏克蘭問題，但“也包括德涅斯特河沿岸和摩爾多瓦，格魯吉亞和阿布哈茲，敘利亞和利比亞”。她說：“那時是採取新方法的時候了”。

這番話是在她被德國聯邦議院前議長、基民盟黨內同事朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)公開批評後不久發表的，因為默克爾沒有承認在過去16年她主政期間對俄政策中的錯誤。