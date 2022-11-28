烏克蘭警告俄羅斯本周會繼續瘋狂轟炸水與電

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭官員周一報告，他們預計本周將出現新一波的俄羅斯導彈轟炸，之前的炮擊目標是關鍵的基礎設施，並導致大規模停水停電，轟炸特別瞄準首都基輔。

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據烏克蘭軍隊南部指揮部發言人納塔利婭-古梅尼奧克（Natalia Goumeniouk）周一表示："本周初極有可能繼續發生這樣的攻擊。"據該官員指出，一艘載有導彈的俄羅斯船隻出現在黑海。烏克蘭軍方稱，"這是一艘水面導彈航母，攜帶8枚卡利伯型導彈。這表明俄羅斯導彈攻擊準備工作正在進行中。"

烏克蘭總統澤連斯基在周日晚間的視頻講話中警告說，"未來一周可能會像上周一樣困難。"隨着冬季氣溫驟降，俄羅斯乘機轟炸造成大規模停電。

澤連斯基稱，烏克蘭部隊正在準備應對轟炸。他呼籲烏克蘭人注意防空警報。澤連斯基還指出，前線的局勢 "非常困難"，特別是在東部地區的頓涅茨克，自俄羅斯軍隊從南部城市赫爾松撤出後，俄羅斯與烏克蘭軍隊一直在那裡纏鬥。

上周三俄羅斯對烏克蘭施行導彈濫炸，導致數百萬烏克蘭人失去了水電與暖氣。據烏克蘭國家運營商Ukrenergo稱，周一烏克蘭仍面臨電力短缺，影響到27%的家庭，全國各地仍在實行緊急斷電。