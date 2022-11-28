美國軍援烏克蘭 增150公里遠火箭炮

烏克蘭/美國/軍援

美國國防部五角大樓正在考慮一項波音公司的提議，即向烏克蘭提供廉價的小型精確炸彈，這些炸彈可安裝在火箭上，使烏克蘭提高防空與打擊能力。烏克蘭敦促歐美增加軍援，以縮小與俄羅斯進攻軍力懸殊。

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據路透社今天報道稱，隨着烏克蘭戰爭的延續，烏克蘭面臨著對更先進武器的日益增長的需求。軍工消息人士稱，波音公司提議的名為“地面發射小直徑炸彈”(GLSDB) 的系統是為烏克蘭和美國東歐盟友生產新彈藥。美國目前有六個軍火援助計畫。

根據一份文件，火箭式炸彈GLSDB 最早可能在 2023 年春季交付。它結合了 GBU-39 小直徑炸彈 (SDB) 和 M26 火箭發動機，兩者在美國軍火庫中有現貨。

美國陸軍首席武器採購員道格·布什上周在五角大樓告訴記者，陸軍還在考慮通過允許國防承包商加速建造 155 毫米炮彈。布什說，對烏克蘭的入侵戰爭推高了對美國製造的武器和彈藥的需求，而美國在東歐的盟友正在“下大量訂單”，購買一系列武器以供應烏克蘭。

儘管美國拒絕了烏克蘭對 185 英里（297 公里）射程 ATACMS 導彈的請求，但 GLSDB 的 94 英里（150 公里）射程將使烏克蘭能夠擊中目前無法企及的軍事目標，打擊俄羅斯在烏克蘭的後方陣地。