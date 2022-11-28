蘇納克批評中俄 稱更捍衛自由開放價值觀

英國/中國/俄羅斯

英國首相蘇納克今天要發表就任以來首場重大外交政策演說，批評中國與俄羅斯，並主張英國必須在世界舞台上採取更多行動，以捍衛自由與開放的價值觀。蘇納克上任前就曾將中國列為全球頭號威脅。

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法新社稱蘇納克（Rishi Sunak）的演講批評劍指中俄，稱捍衛自由開放價值觀。蘇納克今夏還沒出任首相之前，就曾多次在演說中將中國列為全球和國內安全的頭號威脅，並說如果他擔任首相將會粉碎中國的影響力。

根據唐寧街發布的演說摘要，蘇納剋星期一會在倫敦市政廳（Guildhall）告訴參加年度市長晚宴的英國政要說，自由和開放一直是進步的最大動力」。蘇納克說，「但如果裹足不前，自由與開放就不會實現。

他指出，英國的對手和競爭者制定了長期計畫。他特別提到中國和俄羅斯。蘇納克說：面對這些挑戰，短期主義或一廂情願是不夠的。蘇納克認為，因此，我們在作法上必須有飛躍式進化，也就是更堅定捍衛我們的價值觀，以及我們繁榮所仰賴的開放立場。他表示，這意味着英國應當實現更強大的經濟，因為這是我們在海外實力的基礎。

本月稍早，蘇納克走訪烏克蘭基輔（Kyiv），對烏克蘭許諾提供進一步援助，以助烏克蘭對抗俄羅斯軍隊。他今天演說時將說：“保護烏克蘭，就是保護我們自己。」”

蘇納克堅持認為，面對中國和俄羅斯的野心，英國也必須捍衛一個長期的願景。法新社說，英國目前正在修訂其安全、國防和外交政策理論，以適應以烏克蘭戰爭、與伊朗和中國的緊張關係加劇為標誌的新的地緣政治環境。