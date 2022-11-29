印度/俄羅斯

有消息稱俄羅斯已向印度發送了一份500 多種產品清單求助，其中包括汽車、飛機和火車零部件。俄羅斯侵略烏克蘭受歐美製裁削弱了俄羅斯維持重要行業運轉的能力。路透社的消息說，印度可能會滿足俄羅斯的要求而按單交付。

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據路透社今天獨家報道稱，受制裁​​的俄羅斯要求印度提供關鍵部門的零部件。路透社說在新德里看到的這份清單是臨時的，目前尚不清楚最終將出口多少物品以及出口數量，但一位印度政府消息人士表示，該要求的範圍不同尋常。

消息人士稱，印度熱衷於以這種方式促進貿易，因為印度試圖縮小與俄羅斯不斷膨脹的貿易逆差。然而，一些公司對可能違反西方制裁表示擔憂。

莫斯科一位因此議題敏感而拒絕透露姓名的業內消息人士稱，俄羅斯工貿部要求印度大公司提供所需的原材料和設備清單。據該消息人士說，還需要進一步討論以商定規格和數量，並且外聯不僅限於印度。

俄羅斯工貿部、印度外交部和商務部以及總理辦公室沒有立即回應置評請求。

兩名印度消息人士稱，俄羅斯的要求是在印度外長蘇傑生於 11 月 7 日訪問莫斯科之前幾周提出的。目前尚不清楚新德里在訪問期間向俄羅斯傳達了什麼信息。印度總理莫迪的政府沒有加入西方國家的制裁行列，也沒有對俄羅斯侵略烏克蘭公開批評莫斯科，印度並大幅增加了對俄羅斯石油的採購，此舉減輕俄羅斯受到制裁的部分影響。

在莫斯科訪問期間，蘇傑生表示，印度需要增加對俄羅斯的出口，以平衡目前向俄羅斯傾斜的雙邊貿易。陪同蘇傑生訪問的是負責農業、石油和天然氣、港口和航運、金融、化學品和化肥以及貿易的高級官員。當時蘇傑生說，這表明了與俄羅斯關係的重要性。

路透社說，西方的制裁削弱了俄羅斯一些重要產品的供應。由於俄羅斯幾乎所有飛機都是外國製造的，因此航空公司正經歷着零件嚴重短缺的問題。汽車零部件也有需求，全球汽車製造商都已經退出俄羅斯市場。

俄羅斯汽車銷售行業的一位消息人士稱，貿易部已向包括印度在內的其他國家的相應部委和國家機構發送了一份所需的汽車零部件清單。來自俄羅斯的物品清單長達近 14 頁，包括活塞、油泵和點火線圈等汽車發動機零件。對保險杠、安全帶和信息娛樂系統也有需求。

在飛機和直升機方面，俄羅斯要求提供起落架部件、燃料系統、通信系統和滅火系統、救生衣和航空輪胎等41項。

根據路透社看到的文件，清單上還包括生產紙張、紙袋和消費品包裝的原材料，以及生產包括紗線和染料在內的紡織品的材料和設備。

鎳和鈀巨頭Nornickel (GMKN.MM)等俄羅斯金屬生產商表示，西方制裁和一些供應商的自我制裁使得工業企業在 2022 年難以獲得進口設備、備件、材料和技術，對他們的發展計畫打擊很大。他們的清單包括近 200 個冶金項目。

幾十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是印度醫藥產品的第四大市場。路透社說，2 月 24 日至 11 月 20 日期間，印度從俄羅斯的進口額增長了近五倍，達到 290 億美元，而去年同期為 60 億美元。消息人士稱，與此同時，出口額已從 24 億美元降至 19 億美元。據政府消息人士稱，印度希望在未來幾個月內根據俄羅斯的要求將其出口額提高到近 100 億美元。

但一些印度公司不願向俄羅斯出口產品，原因是擔心受到西方制裁、付款不明確以及保險保障面臨挑戰。而且，由於擔心受到制裁，大型印度銀行也不願處理與俄羅斯的直接盧比貿易交易。