烏克蘭呼籲北約國家加快援助物資

北約外交會議

烏克蘭11月29日呼籲北約成員國在布加勒斯特召開會議，加快運送武器和電氣設備，以幫助這個飽受九個多月戰爭蹂躪的國家應對俄羅斯轟炸對其能源基礎設施造成的破壞。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭外交部長德米特羅·庫勒巴在與北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格會面前表示： “上次我說了三個字：槍、槍、槍。這次我又說了三個詞：快、快、快。”

俄羅斯總統普京想利用冬天作為對付烏克蘭的“戰爭武器”，對民用基礎設施進行“蓄意攻擊”，以剝奪烏克蘭人的供暖、電力和水資源。為期兩天的北約外交首腦會議在羅馬尼亞議會舉行。

烏克蘭外交部長繼續說，克里姆林宮的目標是“給烏克蘭平民造成儘可能多的痛苦，以試圖破壞他們的承諾，破壞他們在抗擊俄羅斯入侵時的團結”。

在德國擔任主席國期間，北約舉行擴大會議呼籲大家動員起來應對烏克蘭戰爭造成的能源危機。

星期一晚上抵達布加勒斯特的美國國務卿布林肯宣布提供 5300 萬美元的財政援助，除了這些援助，美國方面還承諾購買發電機的 5500 萬美元的信封，繼續援助烏克蘭。

一位美國消息人士稱，這筆款項將用於購買電氣設備（包括變壓器），這些設備將“迅速”運往烏克蘭。拜登政府總共為烏克蘭和摩爾多瓦的能源預算撥款 11 億美元。美國的援助是 12 月 13 日在法國舉行的“支持烏克蘭公民抵抗運動”國際捐助者會議前景的一部分。

俄羅斯於 10 月初開始對烏克蘭的能源基礎設施發動大規模導彈襲擊。根據烏克蘭政府引用的數據，該基礎設施有 25% 至 30% 遭到破壞。一位美國官員解釋說，“俄羅斯人正在做的是專門針對高壓變電站”，而不僅僅是發電廠本身，目的是破壞從發電到配電的整個能源鏈。

對於重申聯盟對烏克蘭的“門戶開放”政策的北約負責人來說，“我們所有人的信息將是我們需要做更多的事情”來幫助基輔，包括在防空問題上。北約負責人表示： “俄羅斯在戰場上失敗了。作為回應，他們追逐平民目標和城市，因為他們無法獲得領土”。

英國公使詹姆斯·克萊弗利說： “這種針對民用基礎設施、能源的策略顯然是為了試圖通過凍結烏克蘭人來讓他們屈服”。 他斷言：“我認為它不會成功”。

但隨着供應開始減少，人們越來越擔心這些努力能否長期持續。

德國宣布即將向基輔供應“350 多台發電機”。就歐盟而言，它已要求啟動民防機制，向烏克蘭提供約 500 台發電機和 2,000 頂適應冬季條件的帳篷，這是 17 個成員國之間合作的結果。

一位法國消息人士稱，法國通過 100 台發電機抵達羅馬尼亞蘇恰瓦的歐洲樞紐做出了自己的貢獻，這些發電機將很快移交給烏克蘭。

羅馬尼亞和鄰國摩爾多瓦受到烏克蘭戰爭的重創，超過 200 萬人經過那裡逃離該國。布加勒斯特目前收容了近 86,000 名難民。