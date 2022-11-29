英國新稱與中國黃金時代結束 貿促中國自由民主夢破

英國/中國英國/黃金時代

英國首相里希·蘇納克在最新外交施政報告中表示，與中國關係的所謂“黃金時代”已經結束，稱北京對英國利益和價值觀的系統性挑戰正變得越來越尖銳。蘇納克還確指中國對英國構成體制性挑戰。

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據法新社報道稱，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在星期一稍晚的施政講話中警告，中國對英國的價值觀和利益構成體制性挑戰。蘇納克在他上任的首場外交政策演說上表示，英國與中國雙邊關係所謂的黃金年代已逝，貿易最終可促進中國社會與政治改革的天真想法也不復存在。

蘇納克昨天晚上在倫敦金融城市長晚宴（Lord Mayor's Banquet）發表首相年度例行演說。他說，英國必須改變我們因應中國的作法。蘇納克說，“我們認為中國對英國的價值觀和利益構成體制性挑戰，且隨着中國的威權主義日益強大，這個挑戰就日益嚴峻。”

蘇納克指出，我們無法漠視中國在全球事務上的重要性，無倫是全球經濟穩定也好，還是氣候變遷等議題也好。中國、加拿大、澳洲、日本等許多國家都明白這一點。因此，我們將一起管理這場激烈的競爭，包括外交和參與。

蘇納克表示，他的政府將優先深化與印太盟友的貿易和安全關係。他同時還表示，印太地區經濟和安全是不可分割。

路透社報道稱，英國首相蘇納克在他的第一次重大外交政策演講中表示，英國對中國的態度需要改變，北京有意識地利用國家權力的所有槓桿來爭奪全球影響力。

蘇納克所在的保守黨中的一些人一直批評蘇納克，認為他在中國問題上不如他的前任特拉斯強硬。去年，當他擔任財政部長時，他呼籲對中國採取微妙的戰略，以在擴大經濟聯繫的同時平衡人權問題。然而，蘇納克與中國國家主席習近平計畫在本月於巴厘島舉行的 G20 峰會上舉行的會談告吹，上周倫敦禁止在敏感的政府大樓安裝中國製造的監控攝像頭。

“我們認識到中國對我們的價值觀和利益構成了系統性挑戰，隨着它走向更強大的獨裁主義，這一挑戰變得更加尖銳。”

路透社稱，蘇納克所說，有指BBC 關於其一名記者星期天在採訪中國上海白紙抗議中遭到中國警方毆打的聲明。

蘇納克表示，在他的領導下，英國將不會選擇“現狀”，並將“不以宏大的言辭，而是以堅定的現實主義”對抗國際競爭對手。

在烏克蘭問題上，他表示政府明年將維持對基輔的軍事援助，維持前首相鮑里斯約翰遜和特拉斯提供的大力支持。