北約誓言更多力挺烏克蘭

烏克蘭/北約/俄羅斯

北約盟國承諾向烏克蘭提供更多武器和裝備，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯軍事轟炸，並幫助烏克蘭恢復因俄羅斯導彈轟炸而中斷的電力供應。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭軍隊正在防禦俄羅斯在多個地區的進攻企圖。

廣告 繼續瀏覽後續

周二，包括美國國務卿安東尼·布林肯在內的北約聯盟外長在布加勒斯特開始了為期兩天的會議，尋求既能保證烏克蘭人安全和溫暖，又能在即將到來的冬季戰役中維持基輔軍隊戰鬥力的戰略戰術。

俄羅斯在多條戰線上向烏克蘭軍隊發動攻擊實際，北約發誓要為烏克蘭提供更多的幫助。據路透社引述烏克蘭總參謀部今天表示，烏克蘭軍隊在過去 24 小時內擊退了俄羅斯在頓巴斯東部地區的六次襲擊。與此同時，俄羅斯炮兵繼續炮轟第聶伯河右岸和更南邊的赫爾松市。

周二昨天，烏克蘭民眾在空襲警報響起後紛紛逃往防空洞，烏克蘭全國各地都響起警報。迄今為止最嚴重的一次襲擊發生在 11 月 23 日。它讓數百萬烏克蘭人在寒冷和黑暗中瑟瑟發抖。

澤連斯基說，俄羅斯軍隊還在東部的盧甘斯克和東北部的哈爾科夫發動襲擊，烏克蘭於 9 月收復了哈爾科夫。

在俄羅斯軍隊撤退後，烏克蘭本月重新控制了南部的赫爾松。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫再次警告北約不要向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，並譴責大西洋聯盟是向他所謂的“烏克蘭狂熱分子”提供武器的“犯罪實體”。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格譴責說，俄羅斯總統普京“試圖利用冬天作為戰爭武器”，皆因莫斯科軍隊在戰場上失利。