烏克蘭軍隊在烏東與俄軍苦戰

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊正試圖在烏克蘭東部推進戰線，並向南部的赫爾松加強了坦克、迫擊炮和大炮增援。烏克蘭駐馬德里大使和西班牙一家製造捐贈給烏克蘭的火箭發射器的軍火公司收到兩枚信件炸彈後，烏克蘭下令所有基輔駐外大使館都要加強安全。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭目前最激烈的戰鬥在東部展開。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在星期三晚上的一份戰情報告中說，在戰鬥最激烈的烏克蘭東部頓涅茨克地區，俄羅斯軍隊試圖進一步推進，並炮擊了幾個城鎮，包括 Bakhmut 和附近的 Soledar 和 Opytne。

在南部前線，據烏克蘭基輔說俄羅斯軍隊鞏固防禦陣地，並訓練坦克、迫擊炮和大炮。俄軍向烏克蘭陣地和南部地區首府赫爾鬆開火，赫爾松於 11 月初被俄羅斯軍隊放棄，現在由烏克蘭軍隊控制。

據烏克蘭軍方稱，烏克蘭東北部和中部也報告有兩軍戰鬥的情況。

據路透社報道，烏克蘭駐馬德里大使和西班牙一家製造捐贈給烏克蘭的火箭發射器的軍火公司收到兩枚信件炸彈後，烏克蘭下令所有基輔駐外大使館都要加強安全。

而西班牙警方表示，他們正在調查兩枚炸彈之間可能存在的聯繫，其中一枚炸彈炸傷了一名大使館安全人員。