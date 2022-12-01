米歇爾抵訪北京 習近平敦促歐盟對中國要有客觀正確的中國觀

歐盟/中國

歐盟理事會主席米歇爾今天抵訪中國北京對中國展開訪問。中國國家主席習近平周四在會見米歇爾時對歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾表示，中國將加強與歐盟的戰略溝通與協調。米歇爾則希望中國能為歐盟企業提供公平、透明的環境。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾於 2022 年 12 月 1 日在中國北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。歐盟/路透社講義

路透社引述中央電視台消息說，在中國首都人民大會堂的會見中，習近平告訴米歇爾，他希望歐盟機構和成員國樹立客觀正確的中國觀。

習近平還說，“中國將繼續對歐洲企業開放。” 習近平希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平透明的營商環境。”

路透社說，習近平和中央電視台都沒有詳細說明他所說的干擾是什麼意思。

習近平指出，中歐要加強宏觀經濟政策協調和優勢互補，共同打造增長新動能，確保產業供應鏈安全穩定可靠。

正在中國進行為期一天訪問的米歇爾還將會見中國國務院總理李克強和中國全國人大常委會委員長栗戰書。

路透社說，米歇爾的訪問是在歐洲領導人在 10 月份的一次會議上表達了對中國經濟依賴的擔憂之後進行的。