習近平會見歐盟理事會主席 反對搞“脫鉤斷鏈”

米歇爾訪華

中國國家主席習近平一日在北京與來訪的歐盟理事會主席米歇爾會談。米歇爾對習近平表示，希望中國運用影響力，讓俄國在烏克蘭問題上遵守聯合國憲章，習近平則說，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談。習近平表示中方將向歐洲企業保持開放，米歇爾說，歐方願和中方繼續推進歐中投資協定。但法國《世界報》認為：習近平在烏克蘭問題立場上沒有絲毫轉變。

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美聯社報導，米歇爾表示，歐盟期盼身為安理會常任理事國的中國，能要求俄國結束對烏克蘭的破壞和佔領。

習近平則表示“中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用”。他說，透過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲和亞歐大陸各國共同利益，中方堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。

習近平就中歐關係提出四點看法，要求秉持正確認知、妥善管控分歧、展開更高水平合作和加強國際協調合作。對於管控分歧，習近平說，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不幹涉對方內政，中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

習近平說，中歐雙方要共同反對搞“脫鉤斷鏈”，反對把經貿科技交流政治化武器化，“中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境”。

央視報導，米歇爾回應說，歐盟堅持一中政策，願做可靠、可預期的合作夥伴，歐方也願和中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。