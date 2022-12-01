英國議員訪台灣 中國批粗暴干涉

英國/台灣

中國周四指責訪問台灣的英國議會議員“粗暴干涉”中國內政，並威脅要對任何損害中國利益的行為作出強有力的回應。

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英國議會外交委員會議員今天訪問台灣。據路透社今天報道稱，中國指責英國議員台灣之行是“粗暴干涉”。中國駐英國大使館就英國議會外交事務委員會正在對台灣進行的訪問發表聲明，稱這是對一個中國原則的“公然違反”。

中國聲稱自治、民主的台灣島是中國的領土，這也是“一個中國”政策的一部分。

但台灣政府拒絕中國的主權要求。

中國官方在推特上發表聲明說，“中方敦促英方恪守承諾，停止任何違反一個中國原則的行為，停止干涉中國內政。”發言人在推特上警告說，“英方損害中方利益的舉動將遭到中方的有力回擊。”中國批評英國議員的訪問，向那些希望台灣獨立的人發出了錯誤的信號。

此次訪問是英國議會外交事務委員會審查英國外交政策轉向印太地區工作的一部分，印太地區是英國政府自脫離歐盟以來的經濟和外交優先事項。該委員會是一個議會機構，與政府分開，由各個政黨的選舉立法者組成。它審查政府政策，但沒有法定權力。

路透社說，英國議員周四會見了台灣行政院長蘇貞昌，並定於周五會見台灣總統蔡英文。在與蘇貞昌會面時，英國議會外交委員會主席艾麗西亞卡恩斯邀請他訪問英國議會，“以更多地了解我們的人民、我們的文化和我們的社區，以及我們如何尋求在議會中代表我們的社區。”

英國議會外交委員會成員沒有立即回應對中國指控發表評論的請求。該委員會定於周五與蔡英文會面。台灣總統府稱，“我們期待通過這次面對面的交流，繼續深化台灣與英國的友好合作關係，並繼續為印太地區的和平、穩定與繁榮共同努力。”