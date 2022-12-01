西班牙/炸彈信件

西班牙報告至少發現5件爆炸郵件。炸彈處理專家周四拆除了第五封信件炸彈。西班牙加強了安全措施，以應對發送到包括總理和烏克蘭駐馬德里大使在內的重要目標的爆炸裝置。至此，西班牙尚沒有查清究竟是誰郵寄爆炸郵件。烏克蘭官方指控是俄羅斯方面犯行。

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據路透社今天報道稱，西班牙發現五個炸彈郵件。西班牙稱加強安保。第一封炸彈郵件於 11 月 24 日送到總理辦公室。周三和周四連續收到四封類似的信件炸彈。烏克蘭大使館官員被一個裝置爆炸炸傷，傷勢不太嚴重。

西班牙國防部、武器製造商、空軍基地也成為炸彈郵件目標。

西班牙內政部副部長告訴記者，早期跡象表明所有五個包裹都是從西班牙境內寄出的。負責安全事務的官員拉斐爾·佩雷斯 (Rafael Perez) 表示，這些自製炸彈是用棕色包裹運送的，裡面裝有易燃粉末和引信線。

這些包裹寄給了目標機構的負責人。據佩雷斯說，其中一個裝置已經引爆，事件炸傷了烏克蘭駐馬德里大使館的一名安全人員，另外三個裝置在受控爆炸中被安全部隊引爆，還有一個裝置完好無損以供調查。

佩雷斯表示，似乎還沒有必要召集安全委員會來評估提高西班牙的恐怖主義威脅級別，該級別已經處於過去十年伊斯蘭襲擊歐洲之後的第二高級別。然而，內政部在一份聲明中表示，它已命令警方加強公共建築周圍的安全，特別是仔細檢查郵政投遞。

一位接近調查的消息人士稱，雖然這些設備是自製的，但“它們不是任何人都可以製造的”，調查人員現在正試圖追蹤炸彈零配件的來源。

一位司法消息人士稱，西班牙專門審理恐怖主義的高等法院已展開調查。

烏克蘭駐馬德里大使波霍雷爾采夫Serhii Pohoreltsev 告訴烏克蘭新聞網站歐洲真理報，寄給他的可疑包裹被交給大使館的烏克蘭指揮官，後者將其帶到外面打開。“在打開盒子並聽到咔嗒聲後，他把它扔了出去，然後聽到爆炸聲……指揮官弄傷了他的手並受到了腦震蕩。”

波霍雷爾采夫對西班牙電視台 TV 說：“我們接到烏克蘭內政部的指示，鑒於目前的情況，我們必須為任何類型的事件做好準備……俄羅斯在國外的活動。”

烏克蘭外交部發言人說，事件發生後，烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴下令所有基輔駐外大使館“緊急”加強安全保障。

俄羅斯駐西班牙大使館的推特賬戶周四發表聲明，譴責與這五封炸彈有關的“任何威脅或恐怖主義行為”，“特別是針對外交使團”。

警方稱，周三晚上在西班牙東北部薩拉戈薩的西班牙武器製造商 Instalaza 總部收到了另一個包裹。

Instalaza 生產西班牙提供給烏克蘭的 C90 火箭炮。

西班牙國防部表示，周四早些時候，西班牙安全部隊還在寄往位於馬德里附近托雷洪德阿爾多斯空軍基地的歐盟衛星中心的信封中發現了一個裝置。據其網站稱，衛星中心通過從太空情報設備收集信息來支持歐盟的共同外交和安全政策，最近被歐盟外交政策負責人何塞普博雷爾描述為“歐洲之眼”的一部分。

西班牙國防部發言人告訴路透社，周四上午，西班牙國防部收到了第五個裝置，並由專業警官拆除。