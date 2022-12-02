歐盟理事會主席米歇爾在京強調和平集會是基本人權

歐盟/中國

歐盟理事會主席米歇爾2022年12月1日在北京與中國領導人會晤之後，舉行線上記者會，介紹會談情況。

歐盟理事會主席米歇爾12月1日在北京與中國國家主席習近平舉行了會晤。中國官方通訊社新華社通稿強調米歇爾在會談中表示歐盟願做中國“可靠”夥伴，並堅持一個中國政策，但隻字未提歐盟理事會主席談及的人權問題。米歇爾在1日的會談之後，於當地時間傍晚在北京舉行線上記者會，通報會談情況。

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歐盟理事會主席米歇爾12月1日在北京與中國國家主席習近平會談後，也與國務院總理李克強以及人大常委會委員長栗戰書會談。這是他就任歐盟理事會主席以來，首次與中國領導人面對面會談。

米歇爾在記者會上表示， 雙方談到了俄烏戰爭。他呼籲中國，作為一個全球性大國及聯合國安理會常任理事國，利用其影響力，讓俄羅斯尊重聯合國憲章。

根據米歇爾在記者會上的介紹，他也在會談中談到了人權問題。他指出，中歐雙方已經三年多不曾舉行人權對話，但對話將有助於雙方聚焦更廣泛的人權議題，以及一些人權個案。他也向中方表示，和平集會是人權宣言以及各國憲法賦予的基本權利。

米歇爾沒有具體提及和平集會所指，但他此次訪華行程恰逢中國各地不斷爆發抗議政府近三年來嚴格的新冠清零封鎖政策，而北京當局已經開始在各地針對抗議活動參與者展開追查和打壓行動。

米歇爾表示，他也在會談中與中方領導人“長時間”討論了新疆問題。他表示，這並不是干涉內政，而是維護聯合國多年堅持的原則，而這一點也同樣適用於香港。雙方就此繼續對話十分重要。

歐盟將在兩周後與東南亞國家聯盟舉行峰會。米歇爾在北京表示，歐盟非常重視印太地區以及南海和平。他一方面再次呼籲降低該地區緊張關係的重要性，另一方面也強調，有必要維持該地區以及周邊地區的航行及飛行自由。

在談到台灣問題時，米歇爾重申歐盟繼續堅持一個中國政策，但也強調台海和平與穩定對歐盟之重要，因為40%的歐盟對外貿易要經過台灣海峽。

米歇爾在會談中也特別談到歐盟企業與投資者在中國遇到的困難，尤其是中國在多個領域對歐盟企業開放不足。他希望中歐關係增強互利。他表示，歐盟信奉自由貿易與合作，但也需要平衡與公正。

他希望中歐雙方在明年的中歐峰會上，繼續就在各個領域深化關係展開對話。