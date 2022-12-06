烏俄戰爭背景下，歐盟與西巴爾幹地區峰會提振夥伴關係

歐盟，巴爾幹

歐盟27國周二（12月6日）將與6個西巴爾幹國家在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行峰會，會議旨在重振在俄烏戰爭背景下雙方更顯重要的夥伴關係，預計峰會將涉及加入歐盟談判、打擊非法移民、貿易合作及應對能源危機等議題。

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巴爾幹國家多年來對加入歐盟進程的漫長而苛刻感到失望，尤其是在最近歐盟快速給與了烏克蘭和摩爾多瓦兩國入盟候選國地位之後。而烏俄戰爭也突顯了歐洲穩定東南歐這一脆弱地區的重要，以對抗俄羅斯和中國對該地區的影響。

觀察指，此次峰會挑戰之一正是要 "確認歐盟與西巴爾幹地區關係的新階段”。歐盟專員Oliver Varhelyi周五表示，歐盟成員國擴大問題近幾個月來已回到議程首位，他呼籲歐盟 "保持勢頭 "， "不辜負期望"。

今年7月，歐盟終於與早在2005年和2014年就已提出申請的北馬其頓和阿爾巴尼亞開啟入盟談判。與黑山和塞爾維亞的談判也歷經數年。 10月，歐盟建議給予波斯尼亞和黑塞哥維那候選國地位，歐洲理事會將最終在12月15作出決定。此外，由於有六個歐盟國家沒有承認2008年宣布獨立的科索沃，因而其加入歐盟進程就更為複雜。

據峰會最後宣言的草稿內容，歐盟將在峰會上 "重申其對西巴爾幹國家成員資格前景的充分和明確的承諾，並呼籲加快談判"。

此外，峰會也將關注具體的合作議題，包括協助西巴爾幹國家應對能源危機。作為該地區最大最大貿易夥伴，歐盟將確認一項10億歐元的補貼計畫，吸引公共和私人投資，並調動總計至少25億歐元自建。峰會還將討論電信及網絡安全合作，包括與該地區電信運營商簽署一項協議，降低低歐盟和巴爾幹六國間的漫遊費，實現在2027年之前逐步取消。

峰會另一大議題是打擊非法移民，巴爾幹是通往歐盟的主要移民路線。今年前十個月，通過該線路入境人數比前一年增加了近170%，這促使歐盟在周一提出一項行動計畫，特別是建議在這些國家部署邊境管理機構Frontex，協助它們控制邊界。同時 歐盟正在向巴爾幹國家施壓，促其簽證政策與歐盟保持一致。

法新社報道，歐盟也將要求與俄羅斯有密切關係的塞爾維亞，在對莫斯科制裁中與歐盟保持一致。之前始終表示要抵制此次峰會的塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇，周二終於將出席峰會。