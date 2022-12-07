朔爾茨：“中國的崛起不是孤立北京的理由”

中國/德國/外交/政治

德國總理朔爾茨對孤立中國以及世界上新陣營的形成提出了警告。與此同時，朔爾茨也對中國的權力要求提出了警告。

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據德國電視一台和《法蘭克福彙報》報道，朔爾茨在政治雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）上用德文和英文發表文章，反駁了世界正在進入美中兩極化新時代的評估。他寫道，“我不同意這種觀點。”冷戰後的全球化階段，中國也已經成為一個“全球參與者”，象它在世界歷史上早期的很長一段時間裡那樣。他警告不要孤立中國。“中國的崛起既不是孤立北京的理由，也不是限制合作的理由。”

他補充說，但同時，中國不斷增長的實力並不能成為在亞洲和其他地區提出霸權主義主張的理由。因此，在訪問北京期間，他對南中國海和台灣海峽日益嚴重的不安全狀況表示了關切，並提到了中國在人權和個人自由方面的立場。他寫道：“尊重基本權利和自由永遠不可能是一個國家的’內政’，因為聯合國的所有成員國都承諾維護這些權利和自由。”

這位社民黨籍總理還敦促中國遵守聯合國的規則，為歐洲公司和中國公司創造一個公平的競爭環境。他批評說，“中國在這方面做得太少了，而且明顯地走上了一條孤立和遠離開放的道路。”

他還指出，世界上其他地區現在正在發展，這些地區完全有權利抓住全球化帶來的機遇，也有權利要求在全球問題上有更大的發言權。德國和歐盟正在投資於與非洲、亞洲、加勒比和拉丁美洲國家的新夥伴關係，其背景也是試圖使德國和歐洲經濟更獨立於中國。