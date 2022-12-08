德國/極右

德國警方兩天前在卡爾斯魯厄發動突襲行動，逮捕一個極右翼組織的 25 名疑似成員和支持者。德國官方稱，未來幾天預計將有更多人因策畫德國政變而被捕。

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據路透社今天報道說，德國當局預計未來幾天將進一步逮捕和搜查與一個極右翼組織有關的人，檢察官稱該組織正準備以暴力推翻國家，以將一名前德國王室成員任命為德國領袖。

極右組織設想中的新領導人是被稱作海因里希十三世親王，是圖林根州羅伊斯王室的後裔。

周三，該組織的 25 名成員和支持者在警方出動約 3,000 名安全人員的突襲中被抓捕，評論稱這是德國現代歷史上前所未有的警方突襲。

據聯邦警察局局長 Holger Muench 今天告訴廣播公司 ARD，此案中的嫌疑人人數目前為 54 人，而且這個數字可能會進一步上升。警方說，警方在周三的突襲中發現了從防護背心到弩、步槍和彈藥等各種武器裝備，以及組建軍隊的計畫和招募證據。

圖林根州部長邁爾指控州議會中的極右翼德國替代黨 (AfD) 成為右翼極端分子的保護傘，並散布極右組織所謂的推翻國家的願景。

極右黨團AfD 在周三的一份聲明中譴責了極右翼組織的政變企圖，並說相信當局有能力迅速、徹底地澄清局勢。