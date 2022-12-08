澤連斯基當選《政客新聞網》年度“歐洲最具影響力人物”

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月7日被“政客新聞網”評選為年度“歐洲最具影響力人物”，以表彰他在俄羅斯入侵烏克蘭時所展現出的領導力。此外，澤連斯基周三在線上參加活動時強調，“數百萬可以被拯救的人的命運正在烏克蘭的戰場上被決定”。

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本周早些時候，澤連斯基已經被英國《金融時報》和美國《時代》雜誌分別評選為年度風雲人物，以肯定他在帶領烏克蘭人民抵抗俄羅斯入侵中發揮的關鍵作用。《政客新聞網》的文章則表示，“歐洲正在發生變化。歐洲大陸正在重新評估其戰略關係，認真對待國防問題，重新思考貿易、加入歐盟和能源安全方面的政策。廣義上講，它正在重新思考歐洲的含義——這主要是因為烏克蘭的喜劇演員變成了總統。”

文章提及，今年2月不是俄羅斯在近年來首次對烏克蘭進行的攻擊，“這次事情之所以不同，是因為弗拉基米爾·澤連斯基，一個歐洲不僅信任，而且欽佩和追隨的人物，他與烏克蘭以前的總統們不同”。文章補充說，“只要看看在民意調查中處於劣勢的歐洲領導人是如何跑到基輔，與這位身穿現在標誌性的橄欖綠T恤、神情莊重的44歲的（烏克蘭總統）合影。站在他身邊是政治家們渴望被看到的方式。”

文章指出，“澤連斯基所做的是讓歐洲其他國家相信，歐洲的未來與烏克蘭的未來是聯繫在一起的——在俄羅斯2月份的入侵之前，很少有人相信這一概念。他的溝通技巧一直是關鍵。他的言辭鮮明地闡述了他所對抗的俄羅斯政權的惡意，消除了歐洲，尤其是柏林和巴黎對莫斯科可以成為合作夥伴的大部分信心。”

文章提及，澤連斯基巧妙地利用社交媒體、傳統媒體和西方文化機構，如在格萊美獎或戛納電影節上的在線亮相，“以一種直觀的方式將這場戰爭帶到了西方，使領導人們和公眾相信他的戰鬥也是他們的戰鬥”。

《政客新聞網》指出，這使澤連斯基有權力讓歐洲做他想做的事，“如果他想要武器，他就會得到它們，即使這意味着推翻德國不出售武器的長期政策。如果他想要制裁，他就能得到，即使這意味着歐洲要經歷一場能源危機和一個天然氣價格暴漲的嚴冬。”

文章稱，“無論是種子、運送烏克蘭糧食產品的卡車還是零關稅，這些要求都會被迅速簽署。他甚至設法打破了有關烏克蘭加入歐盟的僵局，該問題自2013年以來一直被凍結。今年6月，該集團的領導人讓烏克蘭走上了加入歐盟的道路。”

澤連斯基的領導也意味着，“無論烏克蘭內部有什麼問題，即普遍的腐敗、疲軟的經濟、講烏克蘭語和俄語的人之間的社會分歧都被忽略了。他作為一個平易近人的戰時總統，打了一場漂亮的仗，這是西方目前看到的全部”。澤連斯基得到了武器、贈款和情報方面的支持，隨着西方國家考慮移交防空系統，這種支持很可能會擴大。

文章最後寫道，“只要澤連斯基還活着，他就會繼續將歐洲推向他想要的方向。”

此外，澤連斯基周三在向美國羅伯特·肯尼迪人權基金會發言時再次呼籲國際社會對烏克蘭加大援助，並稱“我們已經設法使1888個定居點擺脫了佔領。但幾乎同樣多的烏克蘭城鎮和村莊仍然被佔領。這意味着，現在數百萬人的命運正在烏克蘭的戰場上被決定。數百萬人，他們可以得到拯救。”

澤連斯基提出：“總有一些時刻，有必要說：這不是關於政治，這是關於生活。總有一些時候，你需要支持——因為支持意味着遠遠超過給予或做一些事情”。

澤連斯基說：“現在正是那個時候，當支持實際上意味着拯救，拯救數百萬人，拯救數百萬父親和母親，拯救數百萬兒童。我感謝你們和我們在一起，感謝美利堅合眾國真正支持烏克蘭的事實”。

澤連斯基表示：“我相信，特別是由於你們的支持，我們將能夠說有一天，整個烏克蘭終於從俄羅斯的恐怖中獲得了自由和安全。”