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歐盟外交負責人西班牙人何塞普-博雷利周四今天警告說，烏克蘭戰爭已經耗盡了歐盟的武器儲備，表明歐盟缺乏在發生衝突時保護自己的 "基本防禦能力"。據法新社報告， 1999年至2021年，歐盟國家的國防開支增加了20%，而國增加了60%，俄羅斯增加了292%，中國增加了592%。

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歐盟外交負責人博雷利今天在歐洲防務局（EDA）的一次講話中說："我們缺乏抵禦更高程度威脅所需的能力"，因為歐盟"多年來投資不足"。博雷利稱，我們正面臨真正的威脅（......），哪怕我們寧願不必面對它們，但它們就在那裡，就在附近，而且可能會變得更糟。他說：“我不想成為一個宣布壞消息的卡桑德拉，但這就是現實。”

博雷利強調，俄羅斯對烏克蘭的戰爭 "對我們許多人來說是一個粗暴的喚醒"。他感嘆說，歐盟對烏克蘭的軍事支持 "來自軍隊的庫存，大家都同意，這些庫存很快就被用完了，因為現在軍庫幾乎是空的"。

據何塞普-博雷利在12月初說，歐盟援助烏克蘭的支持達到了近90億歐元，其中31億歐元來自歐洲和平基金。他懇求說，成員國及其武裝部隊必須 "加強合作"，以繼續支持烏克蘭並 "開始為未來做準備"。

歐盟的防務由北約提供，北約調動了大量資源來加強北約東側國家的軍隊。

歐洲人已經開始了大規模的重新武裝，承諾了近2000億歐元。德國已決定用1000億歐元設立一個特殊基金，並將其支出增加到國內生產總值的2%。

據信歐盟已經確定了三個緊急需求：補充因向烏克蘭供應而耗盡的彈藥和武器庫存，加強防空能力和更換蘇聯時代遺留下來的老舊設備。

法新社說，美國正準備為其在北約的歐洲盟友提供裝備。歐盟在5月發表的一份報告中說，自2006年以來，歐洲已經從美國和非歐洲國家購買了60%的軍備。