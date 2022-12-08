閃電拿下烏克蘭夢碎 普京承認陷入戰爭泥淖

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京承認俄羅斯軍隊可能會在烏克蘭長期作戰，他表示目前不會再次徵召士兵。

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俄羅斯總統普京承認俄羅斯在烏克蘭的戰爭可能是一場漫長的戰爭。普京很少談論他在九個多月前開始的侵略烏克蘭戰爭的持續時間，但在7日的電視會議上告訴效忠者，戰爭可能還會持續一段時間。

俄羅斯在 2 月發起了它所謂的“特別軍事行動”，稱烏克蘭與西方不斷加深的關係構成了安全威脅。烏克蘭及其盟友稱這次入侵相當於帝國主義的土地掠奪。自 7 月以來，面對烏克蘭的反攻，俄羅斯被迫在東部和南部進行了一系列重大撤退。

據路透社報道稱，普京在昨天的講話中表示，核戰爭的風險正在增加，但俄羅斯不會肆無忌憚地威脅使用此類武器。普京說，“我們沒有發瘋，我們知道核武器是什麼，”普京說。“我們擁有比任何其他核國家都更先進和現代的這些核手段……但我們不會像拿剃刀一樣揮舞着核武器在世界各地奔跑。”

儘管最近在烏克蘭戰場上有所撤退，包括失去俄羅斯佔領的烏克蘭省會赫爾松，但普京表示，他對發動一場成為歐洲自第二次世界大戰以來最具破壞性的戰爭並不後悔。

普京說，俄羅斯在獲得“新領土”方面取得了“重大成果”，俄羅斯9 月份吞併了四個部分被佔領的烏克蘭地區。