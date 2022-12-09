俄軍加大火力炮擊烏克蘭東部圖再奪回控制權

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭官員今天報告，俄羅斯軍隊加大炮擊烏克蘭東部頓涅茨克地區的整條前線，俄羅斯先前的奪取該地區雄心壯志被擊毀後，現在企圖重新奪回對該地區的控制權

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俄羅斯炮擊烏克蘭東部戰線。據烏克蘭東部頓涅茨克地區州長 Pavlo Kyurylenko 在接受電視採訪時說，最激烈的戰鬥發生在 Bakhmut 和 Avdiivka 鎮附近。他報告說，前一天在烏克蘭控制的頓特斯克地區有五名平民遭炮擊喪生，還有兩人受傷。

據州長稱，“整個東部前線都遭到俄軍炮擊，” 他並說俄羅斯軍隊也試圖在萊曼附近推進，萊曼於 11 月被烏克蘭軍隊奪回。

據路透社引述目擊者稱，在巴赫穆特和與盧甘斯克省相鄰的頓涅茨克地區的其他地區，烏克蘭軍隊用火箭發射器進行反擊。

烏克蘭總統顧問奧列克西·阿雷斯托維奇在視頻報告說，“俄羅斯軍隊在頓涅茨克和盧甘斯克加強了他們的攻勢。”阿雷斯托維奇說，“俄軍現在正處於試圖進行進攻行動的非常活躍的階段。我們別無選擇，必須在敵人試圖反攻的任何地方進行防禦。烏軍要摧毀敵人和武器裝備。”

在周五早些時候的一份戰況報告中，烏克蘭總參謀部表示，烏克蘭部隊襲擊了烏克蘭南部至少六個城鎮的俄羅斯陣地和部隊集結點。俄羅斯軍人約 240 人死傷，三個彈藥庫和以及各種軍事裝備被毀。

路透社說無法核實戰場報告。