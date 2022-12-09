哈利與梅根出新片 批評王室未盡保護之責

英國/“哈利王子與梅根”

線上影視Netflix獲權播放英國王子哈利與他的美國妻子梅根自傳體心路連續劇，已經播出前部分3集。第二部分後3集預定在15日播出。根據已播出內容，二人對英國王室多有批評，梅根甚至曝料收到死亡威脅，二人指控王室沒有盡職保護梅根與已故戴安娜。

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據法新社說，英國哈利王子（Prince Harry）在新播出的Netflix紀錄片迷你影集中，譴責媒體針對他與梅根的關係“無情可怕的攻擊和利用”，並批評英國王室未能保護妻子梅根和母親黛安娜。哈利說，他有責任揭露存在於媒體之中“剝削和賄賂”。

夫妻倆在紀錄片中揭露從相戀到訂婚的心路歷程，包括梅根回憶首次接獲死亡威脅，哈利也談到兩人為保護隱私而變裝約會，以及公布先前未曝光的兒子亞契（Archie）相關畫面。

梅根還提到嫁入王室體系的女性所承受的痛苦與艱辛。不過主要焦點在英國八卦媒體對待他們的方式，以及如何衝擊他們的關係，最終導致他們卸下王室職責，到美國展開新生活。

針對Netflix新播出的“哈利王子與梅根”（Harry & Meghan）紀錄片前3集，英國王室迷對於哈利和梅根是否有必要拍這部紀錄片有兩派意見。

一名來自英格蘭東北部的68歲婦女說：“這樣做是不對的，哈利原本與哥哥（威廉王子）很親，但現在與家人漸行漸遠。”

不過一名來自威爾斯的26歲護理師說：“我認為他們很勇敢，說出他們的一切經歷。要暢所欲言真的很困難，尤其是對家人不利的話。這樣做對他們來說其實很應該。”

到目前為止，白金漢宮（Buckingham Palace）和威廉王子官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）都未對這部紀錄片置評。Netflix透露，王室成員均婉拒在紀錄片中發表評論。

Netflix8日推出“哈利王子與梅根”（Harry & Meghan）前3集，預定將在15日播出最後3集。