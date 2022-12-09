土耳其對瑞芬加入北約放行或受選舉影響？

瑞典/芬蘭/土耳其/北約

芬蘭、瑞典和美國聯合要求土耳其儘快同意讓芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織。不過土耳其再要求兩國對庫爾德族民兵採取更強硬措施。土耳其預定明年6月舉行大選，總統艾爾多安將爭取連任。有些專家認為，他在選前將不會妥協。

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瑞典芬蘭再次呼籲土耳其放行兩國能入北約。芬蘭與瑞典今年稍早就申請加入北約，但土耳其遲遲不願鬆口同意。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和瑞典、芬蘭外交部長8日在華盛頓會晤，但未表達不滿情緒，也未出言威脅土耳其。

據法新社引述布林肯在聯合記者會上說：“我相信北約組織很快會正式歡迎芬蘭和瑞典加入。兩國都已採取相當具體行動履行承諾，包括與我們的盟友土耳其的安全顧慮有關的承諾。”

土耳其先前以支持芬蘭與瑞典加入北約為籌碼，要求兩國對庫爾德族民兵採取更強硬態度，因為土耳其認定這些組織成員是恐怖分子。

瑞典上周引渡了土耳其通緝的庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party）成員塔特（Mahmut Tat）。

據芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）說，芬蘭與瑞典今年稍早對土耳其所作承諾正充分履行。哈維斯托希望芬蘭和瑞典能在明年2月之前加入北約。

匈牙利原本也不支持兩國加入，但已承諾於2月同意放行。

據芬蘭外長說：“當然，我們現在還沒有土耳其國會處理這項議題的確切日期和明確計畫。我們知道土耳其將舉行大選，我們當然希望土耳其儘早做出決定。” 有些專家認為，艾爾多安在選前都會表現出不妥協的態度。