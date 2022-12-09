盛傳普京如戰敗擇好流亡地：首選中國其次南美

俄羅斯/普京

俄羅斯總統普京前幕僚透露，克里姆林宮已針對一旦對烏克蘭戰爭失敗，普京恐將失勢而幫他研擬流亡計畫。普京最先考慮流亡中國，但認為中方“配合”可能性微乎其微而改為南美。此說連日來甚囂塵上，但沒有證實。

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據中央社今天引述消息報道稱，有傳俄研擬普京（Vladimir Putin）敗戰流亡計畫，據普京前幕僚曝料最先考慮中國。據“財經內幕”（Business Insider）消息說，曾任普京文膽、目前是政治顧問的加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）在加密通訊軟件Telegram上寫道，克宮今春就開始研擬被非正式稱為“諾亞方舟”（Noah\'s Ark）的備案。

2010年起沒有再為普京工作的加利亞莫夫目前流亡海外。他引述未具名的知情人士說，這是最後應急計畫。

儘管俄軍在烏克蘭的戰事嚴重受挫，分析家通常不預期普京會被迫下台。前西方外交官和政府官員10月曾告訴路透社，他們判斷普京仍大權在握。美國官員5月告訴有線電視新聞網（CNN），普京沒有立即被拉下馬的可能。

加利亞莫夫表示，上述緊急計畫涵蓋“如果國內局勢變得全然不安時，找到可以容身之地”。他說：“普京身邊人沒有排除他將會打輸戰爭、失勢，而必須緊急撤到某處的可能性。”

據加利亞莫夫也提到，蒲亭最先考慮的地方是中國，但是後來認為中國“配合”的可能性微乎其微而否決此一構想。據他寫道：“中國自我意識太強烈、太瞧不起其他人，尤其是敗軍之將。現在已經很清楚，他們（俄國）打嬴的希望沒那麼高。”。加利亞莫夫表示，阿根廷和委內瑞拉是目前普京最可能的流亡地，並強調俄羅斯寡頭謝琴（Igor Sechin）跟委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）關係良好。他還說，此一流亡計畫正是由普京左右手的謝琴直接負責。

中央社說，消息靈通人士稱無法獨立證實有關說法。