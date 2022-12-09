談烏克蘭遭侵人民苦難：教皇失控哭泣

烏克蘭/俄羅斯/梵蒂岡/方濟各

羅馬天主教教皇方濟各8日在羅馬市中心舉行的公開儀式上談到 "殉道者 "烏克蘭的戰爭時無法抑制自己的眼淚。方濟各抱歉說，他原本是想把烏克蘭人民和平對天主感謝與祈禱。

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教皇在公開場合談及 "殉道者 "烏克蘭人民痛苦時罕見失控流淚。

在意大利的公共假日--聖母無原罪節上，教皇在傳統的紀念儀式中，於午後來到西班牙台階附近的圓柱頂上的聖母雕像前。教皇開始時對聖母上天說，"我今天本想給你們帶來烏克蘭人民的感謝......"，教皇站着卻讀不下去他的演講稿，教皇被情緒打斷。

教皇的身體抽搐了一下，然後沉默了幾秒鐘。在場人群看到教皇的激動與難過，向他熱烈地鼓掌給予鼓勵。

然後教皇試圖繼續講話，他靠在椅子的扶手上，竭力保持直立。教皇繼續說："......烏克蘭人民的和平，我們已經向上帝祈求了一段時間"。教皇試圖繼續，"然而，我必須再次向你們介紹"。教皇的聲音仍然因情緒而失控，“烏克蘭的兒童、老人、父親和母親、這片殉道地的年輕人正在遭受巨大的痛苦，我帶給你們他們的祈求....”

教皇的祈求，終於因為情緒失控而中斷。

法新社說，8日中午在聖彼得廣場的公開天使祈禱中，教皇再喚起 "對和平的普遍渴望，特別是對正在遭受巨大痛苦的殉道者烏克蘭"。

自2月俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，教皇一直在不懈地懇求和平。烏克蘭是他在演講中經常提到的一個話題。

在美國耶穌會雜誌《美國》11月底發表的一篇採訪中，教皇譴責了俄羅斯侵略烏克蘭而造成的"殘酷"。