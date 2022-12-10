和平諾獎奧斯陸在頒發 俄烏得獎人怒批普京瘋狂發動罪惡戰爭

諾貝爾和平獎/俄羅斯/烏克蘭/白俄羅斯

烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的諾貝爾和平獎獲得者周六在奧斯陸接受他們的著名獎項時，呼籲國際社會不要在俄羅斯總統普京在烏克蘭發動的 "瘋狂和犯罪 "的侵略戰爭面前低頭。諾貝爾和平獎今天在奧斯陸舉行頒獎儀式，而其他5項諾獎則同日在瑞典舉行。

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烏克蘭和俄羅斯得獎人在接受諾貝爾和平獎時譴責普京的 "瘋狂 "戰爭。

在本國被監禁的白俄羅斯活動家Ales Beliatski、被法院命令解散的俄羅斯非政府組織Memorial和烏克蘭公民自由中心（CCL），都是來自捲入烏克蘭遭侵略戰爭衝突的三個主要國家，因他們在面對專制勢力時致力於 "人權、民主與和平共處 "而獲得2022年諾貝爾和平獎。

烏克蘭“公民自由中心”(CCL)負責人奧列克桑德拉-馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)說：“烏克蘭人民比世界上任何其他人都更想要和平。” 她指出，“但一個受到攻擊的國家的和平不能通過放下武器來實現。”她說：“那不是和平，而是被佔領。”

她領導的CCL創建於2007年，現在記錄了俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行：摧毀居民樓、教堂、學校和醫院，轟炸疏散逃生通道，造成居民流離失所，酷刑和犯罪......

由於烏克蘭的能源基礎設施遭到轟炸，馬特維丘克本人在典禮前接受採訪時告訴法新社，她是在燭光下寫的諾貝爾獎接受演講。她說，在俄羅斯入侵烏克蘭的九個月里，CCL統計了 "超過27,000起 "戰爭罪，而這 "只是冰山一角"。她認為，戰爭把人變成了數字。她說：“我們需要再次命名所有戰爭罪行的受害者。”

據法新社今天報道稱，馬特維丘克在奧斯陸市政廳發表演講時聲音哽咽，她選用紅色的西伯利亞花朵為裝飾，她講演中再次呼籲建立一個國際法庭來審判 "普京、（他的盟友、白俄羅斯領導人亞歷山大）盧卡申科和其他戰爭罪犯"。

她的同獲諾獎、俄羅斯紀念館館長伊恩-拉欽斯基譴責了從蘇聯繼承下來的 "帝國野心"，這些野心 "今天仍然盛行"。他說，普京的俄羅斯 "為了自己的政治利益"，劫持了反法西斯鬥爭的歷史意義。

他譴責說，現在，抵制俄羅斯就被扣上法西斯主義帽子"。他說，儘管莫斯科禁止公開批評入侵行為，但這種歪曲為 "對烏克蘭的瘋狂和犯罪的侵略戰爭提供了意識形態上的理由"。

他的紀念館成立於1989年，幾十年來一直致力於揭示斯大林極權主義政權下犯下的罪行，保存對受害者的記憶，然後收集關於俄羅斯境內侵犯自由和權利的信息。在鉗制反對派和媒體的背景下，該非政府組織於2021年底被俄羅斯司法系統打擊解散，當局還於10月7日下令查封博物館在莫斯科的辦公室，正是同一天晚上，諾貝爾獎被授予該組織。

據拉欽斯基指出："今天，俄羅斯的政治犯人數比1980年代改革開放初期整個蘇聯的政治犯總人數還要多。

第三位諾貝爾獎獲得者，人權非政府組織Viasna之父Ales Beliatski，自2021年7月以來一直在監獄中。在等待審判期間，他因向盧卡申科鎮壓政權的反對派被指控是 "走私 "現金而面臨12年的監禁，這位60歲的活動家不被允許出獄前往奧斯陸發表諾貝爾獎接受演講。他的妻子納塔利婭-平措克代表他出席了儀式。

他通過妻子表達說，在烏克蘭，俄羅斯想要扶植建立 "一個附庸式的獨裁政權，就像今天的白俄羅斯一樣，被壓迫人民的聲音被忽視，擁有俄羅斯的軍事基地，經濟上巨大的依賴性，文化和語言被俄羅斯化"。他呼籲"善良和真理必須能夠保護自己。"