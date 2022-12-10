德國藥業對中國的依賴

德國/中國/醫藥

據《法蘭克福評論報》報道，德國在藥業上對中國有依賴性。德國70%的藥品含有來自中國的有效成分。

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在歐洲和日本生產的所有藥品中，約有70%含有來自中國的有效成分。如果供應鏈中斷或停滯，德國就也會出現藥物短缺。

藥物中的許多有效成分，如布洛芬或撲熱息痛，現在是來自中國和印度。中國的清零政策擾亂了供應鏈，導致了德國的藥品短缺。新冠大流行病對全球供應鏈的影響再次衝擊德國。正好趕上冬天的時候，德國開始出現藥品短缺。這也是因為在過去20年裡，有效成分的生產，特別是非專利藥的生產已經越來越多地從歐洲轉移到亞洲。

2000年，大約2/3的仿製藥有效成分仍在歐洲生產，1/3在亞洲生產。但根據行業聯合會Pro Generika委託諮詢公司進行的一項調查，今天這一比例已經逆轉，2/3的有效成分現在來自中國或印度等國家。

德國藥品現在供不應求，而快速解決的辦法卻遙遙無期。目前有301份關於供應短缺的報告。兒童退燒藥、咳嗽藥、抗高血壓藥和乳腺癌藥的情況尤為突出。

研究報告對2020年560多種有效成分進行了調查，結果發現，其中93種有效成分只在歐洲以外生產。這通常是因為成本。仿製藥的銷售主要是基於低價，另外，其競爭相當激烈。同一種藥常有數十個品種。而生產的遷移造成了對亞洲的大規模依賴。該聯合會表示，最近的瓶頸問題主要是由於非專利製造商離開市場，供應鏈問題加劇了短缺，“但我們不能確認中國目前困難的經濟形勢是造成這裡藥品短缺的原因。”

《法蘭克福評論報》寫道，但由於中國在整個藥品供應鏈中的重要作用，那裡的問題至少部分造成了這裡的藥品短缺。德國制藥商聯合會表示，藥品生產的全球化導致了具有全球不同生產基地的動態供應鏈，“如果亞洲的個別供應商出現故障，供應瓶頸確實會迅速出現在全世界。”

中國醫藥生產中心位於長江三角洲，由於附近的上海被嚴格封鎖，該地區受到了許多當地的運輸限制。2022年，許多公司幾周內都無法生產，或者其出口產品被卡在某個環節，無法抵達上海港。在封鎖上海大都市期間，上海集裝箱港口前形成了巨大的航運堵塞。

但中國現在快速放寬防疫政策，人們期望，供應鏈問題能很快得到改善。