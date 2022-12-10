普京再揮核大棒 稱可改言先發制攻擊

俄羅斯/烏克蘭/核武器

俄羅斯總統普京警告，俄羅斯可能會改變該國的軍事理論，引入先發制人的打擊以解除敵人的武裝的可能性。

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普京是在訪問吉爾吉斯坦時回答一名記者的提問作上述回答。該記者要求他澄清本周初關於使用核武器的聲明。

普京在警告核戰爭的風險正在增加，但保證俄羅斯不會先發制人的幾天後對媒體說，莫斯科正在考慮採用普京所指控的美國的先發制人的概念。

普京說，"首先，美國已經有了先發制人的打擊概念。第二，美國正在開發一種旨在解除（敵人）武裝的打擊系統"。普京說，莫斯科也許應該考慮採用 "美國人開發的確保他們自己安全的想法"。普京息事寧人說，"我們只是在考慮這個問題。"

俄羅斯總統還表示，俄羅斯的巡航導彈和高超音速系統比美國的巡航導彈和高超音速系統 "更加現代化，甚至更加有效"。

據法新社說，周三，普京曾保證，莫斯科不會成為第一個動用原子武器的國家。他說："俄羅斯在任何情況下都不會首先使用核武器。" 他還說：“但如果說俄羅斯在任何情況下都不首先使用核武器，俄羅斯也不會是第二個使用核武器的國家，因為在對俄羅斯領土進行核打擊的情況下，俄羅斯能使用它們的機會非常小。”

美國國務院譴責了普京的這些聲明，稱 "任何關於核武器的討論，無論多麼含糊，都是絕對不負責任的"。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，可能發生核戰爭的幽靈再次成為國際焦點，凸顯了冷戰時期全球安全架構被削弱。

法新社認為，俄羅斯近幾個月的軍事挫折使人們擔心，俄羅斯歐洲可能正在考慮使用核武庫來扭轉這一趨勢。