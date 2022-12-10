烏戰膠着 歐美聚焦俄羅斯與伊朗軍事聯盟

俄羅斯/烏克蘭俄羅斯/伊朗

俄羅斯與伊朗關係加深令西方擔憂。美國宣布對烏克蘭提供新的軍事援助的同時，誓言要打擊俄羅斯與伊朗的關係。英國官員指控莫斯科正尋求獲得伊朗大量彈道導彈，作為回報，俄羅斯向伊朗提供前所未有的軍事支持。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，德黑蘭和莫斯科否認西方所指責的俄羅斯正在使用伊朗無人機攻擊烏克蘭的目標，歐美官員們周五警告說，在俄羅斯多次襲擊烏克蘭能源基礎設施後，烏克蘭將在整個冬季都會電力短缺。

兩名伊朗高級官員和兩名伊朗外交官在 10 月份告訴路透社，伊朗已承諾向俄羅斯提供地對地導彈和更多無人機。

白宮國家安全發言人約翰柯比稱，美國非常關注伊朗和俄羅斯之間“不斷深化和蓬勃發展的防禦夥伴關係”，並將努力打擊這種關係。他說，華盛頓正在向烏克蘭提供2.75 億美元的一攬子援助，以加強防空能力和擊敗無人機。

英國駐聯合國大使芭芭拉伍德沃德表示，伊朗已派出數百架無人機，俄羅斯在烏克蘭大量使用伊朗無人機。英國大使指控，“俄羅斯現在正試圖獲得更多武器，包括數百枚彈道導彈，”她告訴記者，“作為回報，俄羅斯正在向伊朗提供前所未有的軍事和技術支持。”