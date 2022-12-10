諾貝爾獎今聚瑞典頒發 人權日期待和平獎奧斯陸儀式

諾貝爾獎

2022年度諾貝爾獎頒發儀式今天在瑞典繼續。本年度諾獎獲得者除和平獎外都聚集在瑞典首都斯德哥爾摩，該獎頒發典禮是自新冠病毒疫情大流行以來的首次完全到場的頒獎儀式，並有正式宴會，這些日程連續兩年因疫情停辦。

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據路透社今天報道稱，諾貝爾頒獎典禮將在斯德哥爾摩舉行，會盛況空前。

頒獎儀式於格林威治標準時間 1500 點開始。2020 年和 2021 年的頒獎儀式曾縮減，也沒有宴會。許多 2020 年和 2021 年的獲獎者以及 2022 年的獲獎者將出席今年的頒獎典禮。去年曾有一個頒獎典禮，但沒有獲獎者出席，他們在自己的國家領取了獎章。

整個星期，獲獎者參加了從小組討論到新聞發布會的各種頒獎日程里的活動，包括參觀學校、發表演講和參加燈光秀。

路透社說，瑞典炸藥發明家阿爾弗雷德·諾貝爾留下了大約 3100 萬克朗，根據基金會的數據，約合今天的 18 億克朗（1.742 億美元），它們被用於資助自 1901 年以來每年頒發的科學、文學與和平成就獎。

2022 年的獲獎者包括美國聯邦儲備委員會前主席本·伯南克，他與經濟學家道格拉斯·戴蒙德和菲利普·戴布維格一起獲得諾貝爾經濟學獎，他們研究的是支持倒閉的銀行如何避免更深層次的經濟危機。經濟學獎是瑞典中央銀行設立的最初獎名單的後來增加的獎項。

今天的授獎儀式結束後，在市政廳舉行宴會，瑞典王室、政府官員和各國政要及商界領袖應邀出席。

瑞典政黨領導人總是被邀請參加宴會。然而，在 9 月份的選舉中成為該國第二大政黨的反移民瑞典民主黨領袖吉米·阿克森 (Jimmie Akesson) 被排除在嘉賓名單之外，因為他的政黨被認為不符合獎項的宗旨。

諾貝爾獎評選持續 50 年保密，全部六項諾獎中每年都會在斯德哥爾摩頒發其中五項。諾貝爾和平獎在奧斯陸頒發，在那裡舉行單獨的慶祝活動。頒獎適逢國際人權日，諾貝爾和平獎奧斯陸儀式備受期待，更因為今年的獎項頒授給烏克蘭與俄羅斯人權組織與活動家。

路透社說，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，諾貝爾基金會也冷落了俄羅斯和白俄羅斯的大使。被監禁的白俄羅斯活動家 Ales Byalyatski、俄羅斯人權組織 Memorial 和烏克蘭的公民自由中心獲得了 2022 年諾貝爾和平獎。