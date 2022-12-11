俄羅斯前總統威脅用最強大的武器打擊在全世界的敵人

俄羅斯/梅德韋傑夫/核武器

俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會第二號人物梅德韋傑夫周日說，俄羅斯正在根據 "新原則加快生產製造最強大的武器，並威脅要用這些武器來對付西方。

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俄羅斯前總統梅德韋傑夫稱莫斯科正加速生產 "最強大 "的武器。梅德韋傑夫稱："我們的敵人不僅盤踞在基輔，他們還在歐洲、北美、日本、澳大利亞、新西蘭和其他對我們這個時代的納粹分子表示支持歡迎的地方。

梅德韋傑夫周日清晨在他的Telegram賬戶上發布的消息中稱，"這就是為什麼俄羅斯正在加緊生產最強大的武器，包括那些用於新原則的武器。"

梅德韋傑夫沒有詳細說明這些新原則是什麼，但據說他特別指的是莫斯科吹噓的近年來積極開發的新一代高超音速武器。

俄羅斯今年2月在烏克蘭發動侵略攻勢之後，核戰爭的幽靈又出現了，凸顯出冷戰時期全球安全架構被削弱。而俄羅斯近幾個月的軍事挫折使人們擔心，莫斯科正在考慮使用他們核武庫來扭轉這一趨勢。

法新社說，本周，俄羅斯總統普京強調這些武器是 "報復性打擊 "的 "防禦手段"，從而將這種做法的風險納入視野。周五，普京還提出俄羅斯可能會改變軍事理論，引入預防性核打擊以解除敵人武裝的可能性。

美國國務院譴責了普京的最新的聲明，稱 "任何關於核武器的討論，無論多麼模糊，都是絕對不負責任的"。