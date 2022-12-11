俄羅斯無人機轟炸敖德薩電網得手

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭當局報告，俄羅斯使用伊朗製造的無人機昨夜今晨襲擊烏克蘭南部敖德薩兩個能源設施後，烏克蘭敖德薩的所有民用基礎設施都斷電，當地150 萬人沒電摸黑。

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俄羅斯無人機摧毀敖德薩電網。路透社引述烏克蘭總統澤連斯基在夜間視頻講話，指“敖德薩地區的局勢非常困難。” 澤連斯基說，“不幸的是，無人機襲擊命中率很高，恢複電力需要時間，……還不幸的是，不是只需要幾個小時，而是幾天。”

自 10 月以來，俄羅斯一直以烏克蘭的能源基礎設施為目標，發動了大量導彈和無人機襲擊。

澤連斯基報告說，挪威將提供 1 億美元幫助恢復烏克蘭的能源系統。

敖德薩地區政府發言人 Serhiy Bratchuk 表示，未來幾天”應當能夠修復敖德薩部分電力供應，而完全恢復供電網絡可能需要兩到三個月的時間。

該發言人還報告，烏克蘭安全部門正在調查敖德薩政府官網上早些時候在 Facebook 上發布的一條帖子，建議一些人撤離。敖德薩官方指這是俄羅斯“混合戰的一個虛假信息”。該帖子已被刪除。

發言人說：“敖德薩當局的任何代表都沒有呼籲居民撤離敖德薩。”

路透社說，在 2 月 24 日遭俄羅斯軍隊入侵之前，敖德薩有超過 100 萬居民。烏克蘭官方說，俄羅斯向烏克蘭的目標發射了數百架伊朗製造的 Shahed-136 無人機，澤連斯基指控這些襲擊是戰爭罪，因為它們對平民生活造成了毀滅性影響。

但俄羅斯駁斥說，俄軍的襲擊在軍事上是合法的，沒有針對平民。

烏克蘭總檢察長辦公室證實，敖德薩地區的兩個電力設施遭到 Shahed-136 無人機的襲擊。

伊朗否認向俄羅斯提供了無人機。烏克蘭及其歐美國家指控伊朗撒謊。英國國防部10日警告，英國相信伊朗對俄羅斯的軍事支持在未來幾個月可能會增加，包括可能交付彈道導彈。