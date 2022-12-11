地中海移民船又來了 意大利允許上岸

意大利/地中海移民

意大利當局雖然已發誓對移民要採取強硬立場，但是今天還是接收了 500 多名地中海非法移民。兩艘慈善救援船在海上停泊了幾天後獲准停靠在該國南部的港口，當地海域天氣變壞，船上難民告急。

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據路透社今天引述無國界醫生說，由無國界醫生組織 (MSF) 慈善機構運營的 Geo Barents 號船上有 248 名移民，抵達坎帕尼亞西南部地區的薩勒諾。在意大利的另一邊，慈善機構 SOS Humanity 運營的另一艘救援船 Humanity 1 在意大利當局同意許可後停靠在港口城市巴里。

SOS Humanity 在一條推文中說，這趟旅程非常艱難，這艘船遇到了三米高的海浪和強風，這個機構確認船上有 261 名移民。

如何回應在地中海接載移民的慈善船的求助，是意大利總理喬治亞·梅洛尼領導的新右翼政府面臨的挑戰。上個月，在法國最終接收了一艘被意大利拒之門外的船後，意大利與鄰國法國爆發緊張關係。

意大利內政部消息人士稱，允許兩艘船停靠的決定是基於惡劣的天氣條件和船上人員面臨的風險，而不是政策的改變。意大利指責慈善船讓經濟移民更容易到達意大利，並譴責此舉正中人口販子下懷。

消息人士稱，意大利正在制定新法規，以保護意大利邊境並阻止人口走私者。

路透社引述無國界醫生組織周五表示，一名獨自旅行的 14 歲男孩在遭受急性腹痛後被從巴倫支群島空運到西西里島。周三，一名嬰兒在同一艘船上出生，後來與他的母親和三個兄弟姐妹一起由直升飛機載運飛往意大利。