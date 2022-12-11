涉及卡塔爾貪腐調查 歐洲議會希臘籍副議長被停職

歐盟/政治/卡塔爾

據《比利時晚報》報導，歐洲議會12月10日通過發言人表示，歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）已暫停了正在接受比利時當局調查的希臘籍副議長凱利（Eva Kaili）的職權。後者因涉及與本屆世界盃主辦國卡塔爾有關的貪腐指控而正在接受調查。

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歐洲議會周六表示：“鑒於比利時當局正在進行的司法調查，梅措拉議長決定立即撤銷授予凱利作為歐洲議會副議長的所有權力、職責和職能。”

梅措拉本人通過推特表示，“我們歐洲議會堅決反對腐敗。在這個階段，我們不能對任何正在進行的調查發表評論，只能確認我們已經並將與所有相關的執法和司法當局充分合作。我們將盡我們所能，協助司法程序。”

比利時警方周五逮捕了凱利和其他四名人士，並至少進行了16次搜查，查獲了“大約60萬歐元的現金”、手機和電腦設備。儘管比利時檢方僅表示相關調查與一個海灣國家有關，但消息人士向當地媒體和法新社指出，涉及“腐敗”和“洗錢”調查的海灣國家是卡塔爾。

比利時檢方指出：“幾個月來，比利時聯邦司法警察的調查人員懷疑一個海灣國家在影響歐洲議會的經濟和政治決策，這是通過向在歐洲議會內具有重要政治和/或戰略地位的第三方支付大筆資金或提供大量禮物來實現的。” 受益人是在歐洲議會中具有“重要政治和/或戰略地位”的人物。

比利時《回聲報》報導稱，調查人員在凱利的布魯塞爾家中發現了“幾個裝滿鈔票的袋子”。據稱，在發現她的父親在“一個手提箱”中持有大量現金後，警方對她的房子進行了搜查。現年44歲的凱利自2014年以來一直是歐洲議會議員。

這一消息引發了人們的憤怒，並呼籲採取行動解決歐洲議會內部的腐敗問題。非政府組織“透明國際”的負責人範霍爾滕（Michiel van Hulten）向法新社表示，“幾十年來，歐洲議會允許一種有罪不罰的文化發展，結合了寬鬆的財務規則和控制，以及完全缺乏獨立（或實際上是任何）的道德監督。”

歐洲議會綠黨黨團呼籲對卡塔爾的賄賂指控進行全面調查。該黨團表示：“我們不會接受一切照舊......我們必須加強我們的規則，以便這種情況不會再次發生”。範霍爾滕說，歐洲議會已經“自行其是”，“現在是進行根本性改革的時候了”。

歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨表示，在正在進行的調查中，應不遺餘力，並指“在歐盟的任何機構對腐敗都是零容忍。當局擁有我們的全力支持”。來自德國的綠黨籍歐洲議會議員卡瓦茲尼（Anna Cavazzini）在推特上分享了她對凱利被捕的驚訝。

卡瓦茲尼說：“如果懷疑成真，這相當令人震驚，我聽到過她（凱利在）全會上非常親卡塔爾的講話，並對此感到非常驚訝”。

比利時當地的法學教授（Alberto Alemanno）阿萊曼諾指出，“這一醜聞一下子打開了多個潘多拉盒子”，包括“有缺陷的歐盟議員道德體系”和外國對歐盟政治的干預規模。

據悉，只有通過歐洲議會的投票才能剝奪凱利作為該議會14名副議長之一的職務，但梅措拉的決定實際上暫時剝奪了她的職位的任何權力。