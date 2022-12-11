英國面對批評 仍維持不驅逐中國曼切斯特領館打人外交官的決定

英國/中國/曼切斯特中國領館打人案

英國政府周日為英國對中國的有節制的回應進行辯護。中國駐英國曼切斯特總領事館外交官被指控毆打香港持不同政見者，抗議者要求英國驅逐涉案的中國外交官。英國政府暫時拒絕按照民運人士的要求，驅逐與此案有關的中國外交官。

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據法新社今天報道稱，英國在涉及回應中國外交官打人事件的立場辯護。

在10月一名香港民運人士在中國駐曼徹斯特領事館被毆打後，英國政府周日為英國對中國的有節制的反應進行辯護。

儘管倫敦在兩星期前說，與北京的 "黃金時代 "已經結束，現在應該以 "強有力的實用主義 "來看待中國，但英國政府暫時拒絕按照民運人士的要求，驅逐與此打人案有關的中國外交官。

英國外交部門負責人詹姆斯-克萊弗里周日告訴英國廣播公司，有必要等待警方的調查結論再行事，而不是依賴網上視頻作決定。他說："我們的外交決定將始終基於法律的基礎上做出。" 克萊弗利說，“我們將確保英國的反應是強有力的，但以法律為基礎。"

據法新社，10月份打人事件的錄像顯示，有人從中國駐曼切斯特領事館出來，破壞在當地抗議者的橫幅。隨後發生了暴力衝突，在錄像中可以看到，一名抗議者被拖進享有外交權利的總領事館大院後被倒在地上，遭到毆打。

英國曾就在英國領土上示威的權利應被遵守而禮貌地要求北京回應，但中國則指責是"麻煩製造者""非法 "進入中國的領館大院。

同樣，詹姆斯-克萊弗利周日還提及中國海外秘密派出所議題，他表示，英國政府需要搜集更多關於中國在英國本土的潛在 "秘密 "警察局的證據。

法新社說，愛爾蘭、荷蘭和美國已經在有報道稱中國利用這種秘密警察局監視和恐嚇中國在海外公民後採取了行動。

據克萊弗利說，雖然 "我們已經看到了來自中國的一些非常、非常不恰當和不可接受的行為"，但英國與中國雙邊夥伴關係的重要性使英國需要採取一種微妙的方法。

克萊弗利說，"中國是世界舞台上一個極具挑戰性的國家。"克萊弗利透露英國將在周一發表政策報告，應當會將目光投向英國的傳統盟友以及以外的包括亞洲、非洲和拉丁美洲的盟友國家。

據克萊弗利說，“我希望我們的外交政策不斷向前看，發現新地平線，展望未來10年、15年和20年的前景。”