希臘籍歐洲議會副議長被指控犯有腐敗罪，繼續還押

歐盟/政治/卡塔爾

比利時檢方12月11日指控歐洲議會14位副主席之一、希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）和其他三人犯有腐敗罪，這是一項針對卡塔爾涉嫌非法影響活動的重大調查。據悉，比利時調查人員在她的家中發現了“成袋的現金”。

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比利時聯邦檢察官辦公室在周日的一份聲明中說：“懷疑在歐洲議會中處於政治和/或戰略地位的第三方被支付大筆金錢或提供大量禮物以影響該議會的決定。” 檢方在沒有指名道姓的情況下說，星期五被拘留的六個人中有四個被指控“參與犯罪組織、洗錢和腐敗”。檢方表示，另外兩人已被釋放。一位司法人士向法新社證實，凱利是被指控者之一。

據法新社報導，比利時警方正在調查有關代表卡塔爾工作的人士向歐洲政治家支付巨額賄賂以影響歐盟政策辯論的指控。凱利在本屆世界盃前訪問卡塔爾後，曾公開在歐洲議會的辯論中表示支持卡塔爾最近的勞工改革，她是被指控和還押的四名嫌疑人之一。另外兩名嫌疑人已被釋放，至少還有一名歐洲議會議員的住宅被調查人員搜查。

比利時檢方表示：“布魯塞爾的調查法官已經逮捕了四個人，他正在領導這項調查。他們被指控參與犯罪組織、洗錢和腐敗。兩個人已被調查法官釋放”。逮捕之前，比利時當局在布魯塞爾進行了至少16起突擊搜查，發現了60萬歐元的現金。比利時警方還查獲了電腦和手機。

據《比利時晚報》報導，被指控的四人中還有凱利的配偶喬吉（Francesco Giorgi）。喬吉是另一位歐洲議會議員的議會助理，也是非政府組織“打擊有罪不罰”的創始人。報導指，“打擊有罪不罰”組織的主席、意大利籍歐洲議會前議員潘澤利（Pier Antonio Panzeri）也在此案中被指控。一名未透露姓名的說客也被指控。這四人將繼續被拘留。

據報道，凱利的父親也在調查中被拘留，他和工會領導人維森提尼（Luca Visentini）一樣被釋放。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）的發言人周六說，凱利在調查中被捕後被暫停了歐洲議會副議長的職權。

梅措拉的發言人周日說，她本人和歐洲議會“堅決反對腐敗，正積極與執法和司法當局充分合作，以協助司法進程”。法新社援引歐洲議會消息人士的話報導，梅措拉已於周一召集議會各政治集團領導人開會，討論腐敗調查問題。