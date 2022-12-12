涉嫌腐敗：歐洲議會的布魯塞爾場地星期一受到搜查

歐盟/貪腐

法新社報道，比利時聯邦檢察官辦公室宣布，比利時警方周一對涉嫌受到腐敗影響的歐洲議會布魯塞爾場地進行了搜查。

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法新社援引司法消息來源稱，在四天的時間內，比利時警方就涉及卡塔爾的歐洲議會腐敗案進行了20多次搜查。周一的搜查是第一次直接對歐洲議會的場地進行搜查。

比利時聯邦檢察官辦公室報告說，在涉及三個嫌疑人的三個不同的地方，共沒收了數十萬歐元。

具體來說：“在其中一名嫌疑人的家中，查獲了60萬歐元，在布魯塞爾一家酒店的房間里，查獲了藏有數十萬歐元的一個箱子，在一名歐洲議會議員的一個公寓里，查獲了大約15萬歐元”。

周日，負責調查的布魯塞爾法官決定監禁希臘籍的歐洲議會副議長伊娃凱利（Eva Kaili）和其他三人。

上周五，在比利時首都，有六名嫌疑人被逮捕，這項“四個多月前”開始的調查因而加快了步伐。

六名嫌疑人中的兩人於周日獲得釋放，其中包括意大利的工會領袖盧卡·維森蒂尼(Luca Visentini)。另外四人因被指控“參與犯罪組織、洗錢和腐敗”而入獄。

這四名被監禁的嫌疑人將於周三在布魯塞爾理事會法庭出庭，該司法機構將就是否延長審前拘押作出裁決。

比利時聯邦檢方的一份新聞稿解釋說，自周五以來，“十名議會合作者的電腦工具已被凍結，以防止調查所需的數據消失”。“因此，周一在歐洲議會進行搜查的目的是收繳這些數據”。

比利時檢方進一步指出，除了在比利時進行搜查，在歐洲司法合作組織（Eurojust）的支持下，“周日還在意大利進行了搜查”。