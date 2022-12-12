英國30年來首次批准採煤項目

RFI原材 / 煤炭開採

在俄烏戰爭導致全球能源供應極度緊張的大背景下，英國近日批准了30年來首個煤礦開採項目。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的節目里，所探討的話題。重新批准採煤引起生態人士和科學界的不滿。

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本台RFI法文網2022年12月09日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇報道。英國30年第一次批准了一個開採煤礦的項目。英國政府解釋說，還是國內開採，好於進口。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Une mine à charbon verra le jour au Royaume-Uni]。換做中文可譯作[一座煤礦將出現在聯合王國]。下面是簡介以供分享。

- 鍊鋼仍需煤炭 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭，導致能源危機，造成煤炭價格飆升。英國的這座煤礦將只是用於冶金業的鍊鋼之需。其中，近20%的產量將用於英國國內，剩餘部分則將出口歐洲。由此看來，鍊鋼仍需使用煤炭。

RFI Image Archive / Un panneau de fermeture à l'extérieur du Haig Colliery Mining Museum, près du site de la future nouvelle mine de charbon, à côté de la ville de Whitehaven dans le nord-ouest de l'Angleterre. (illustration) © Jon Super - AP / RFI Image Archive

這座新的地下煤礦位於英國的西北部的坎布里亞郡（Comté de Cumbrie）,目標是要達到每年270萬噸的產能。5年內將創造500個就業崗位。

- 歐洲生態主義 -

英國的生態主義者和科學界站起來表示反對。他們認為，這與英國的氣候承諾背道而馳。與1990年相比較，英國到2035年時需要減少78%的二氧化碳排放量。還有，歐洲的冶金業如今轉為採用綠色氫能鍊鋼。

- 英國歷史文化 -

煤炭在歷史上曾是英國一種極其重要的燃料。在上一世紀初時，曾是最重要的工業之一。僱人總數甚至達到120萬人。

RFI Image Archive /

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後指出，英國在2015年因缺乏競爭力而關閉最後一座地下煤礦時，曾標誌着一個時代的結束。當時進口煤炭比國內開採更合算。然而，俄烏戰爭導致重新洗牌。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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