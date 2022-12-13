畢爾巴鄂古根海姆美術館慶祝建館25年，為當地提高城市文化附加值

藝術

西班牙畢爾巴鄂古根海姆美術館為慶祝建館25年正在舉辦系列藝術活動，包括一個題為“區間與跨區間”的大型館藏作品特展。圍繞着區間與跨區間的思路，展覽分三個主題：物質生活, 分頭敘述和標定歷史。

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物質生活部分， 畢爾巴鄂古根海姆美術館表示：近幾十年來，信息技術的逐步興起，促使輩份不同， 背景不同的藝術家們重新思考我們這個世界的物質性。藝術家們通過他們的藝術工作來強調物質性有型的，事實上是不能小看的。

分頭論述部分，畢爾巴鄂古根海姆美術館表示，藝術作品通過個體的經驗，以抽象， 圖騰和神話等方式來表現宗教事件，傳說，歷史， 傳播被分享的故事。這些故事分享有時候是通過主題和人物來講述的，有時候是通過有深厚文化底蘊的器物和日用材料來表現的， 有時候是通過虛構的情節來刺激觀眾的想象和疑惑來完成的。

至於標定歷史部分，畢爾巴鄂古根海姆美術館將現當代藝術史上藝術運動的先鋒代表人物， 比方說 Willem de Kooning , Mark Rothko 等人的作品拿出來展出。館方或者拿一個重要藝術家的作品單獨展出， 或者把幾位藝術家有共性的作品放在一起展出 。美術館還特彆強調了作品與展館的建築師 Frank Gehry 的建築造型之間的關聯。策展人Lekha Hileman Waitoller 說，我有一個主張就是把畢爾巴鄂古根海姆美術館的建築還原到它本來的面貌。這樣一來，有些作品就要移到一定的空間里去。有些作品是不應該在它當時的空間里的。當我在考量怎麼來改變布展的時侯，我就把這些因素都考量進去了。

1997年以來，畢爾巴鄂古根海姆美術館舉辦了37個大型特展。 結合美術館地館藏展， 一共吸引了2500萬觀眾，平均每年100萬觀眾。 2022年，觀眾量創造了歷史記錄。僅今年6到8月三個月期間，觀眾量就達到449477人，創造歷史最好紀錄。

西班牙巴斯克銀行BBK 的董事長 Xabier Sagredo 表示， 從審美的角度，從文化遺產的角度，25年來， 畢爾巴鄂古根海姆美術館極大地提高了畢爾巴鄂價值。

西班牙畢爾巴鄂古根海姆美術館為慶祝建館25年而舉辦的展覽“區間與跨區間” （Sections / Intersections. 25 ans de la Collection du Musée Guggenheim Bilbao）將持續到2023年1月22日。